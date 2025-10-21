La Capital | Información General | camión

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

El accidente ocurrió a la altura de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. El chofer sufrió lesiones leves y decenas de personas se acercaron para llevarse los animales vivos y muertos.

21 de octubre 2025 · 15:58hs
Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, cerca de Ingeniero Silveyra, en el partido de Chacabuco.

El conductor sufrió lesiones leves y fue asistido por personal policial y una ambulancia del SAME, mientras que el vehículo quedó destruido y los animales se dispersaron por el lugar.

Según relataron testigos, todo se descontroló en cuestión de minutos. Los primeros en llegar fueron automovilistas que pasaban por la zona y vecinos de las inmediaciones, que comenzaron a llevarse los cerdos que se habían caído del camión, muchos de ellos aún con vida. Luego se sumaron motos, bicicletas y peatones, hasta convertir la escena en un verdadero caos.

El accidente se produjo cuando, por causas que se investigan, el camión mordió la banquina y perdió el control, terminando volcado a unos 15 metros de la ruta.

La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes, pero la cantidad de personas que ingresó al lugar hizo imposible controlar la situación.

Entre la conmoción y el descontrol

El vuelco provocó una postal tan insólita como preocupante: decenas de personas cargando animales vivos y muertos mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

Fuentes locales indicaron que la prioridad fue preservar la seguridad de los presentes, ya que el intenso movimiento de vehículos y personas generaba riesgo de nuevos accidentes.

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

En el complejo Fonavi donde este lunes fue asesinado Maximiliano Gómez, de 20 años, en 2022 y 2023 fueron acribillados cuatro amigos de entre 14 y 16 años
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

