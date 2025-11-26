Baigorria vibró con la edición 2025 de su Maratón Nocturna

La ciudad se iluminó el sábado con la energía de la jornada anual de pedestrismo, convertida en una verdadera celebración del deporte y comunidad

Baigorria brilló y vibró con una noche que quedará en la memoria colectiva, reafirmando que el deporte es también una forma de construir comunidad.

Desde el comienzo de la Maratón Nocturna que se realizó el sábado en Granadero Baigorria la adrenalina se sentía en cada rincón. Los corredores , de diversas edades y habilidades, se unieron en un solo objetivo: disfrutar de una noche mágica . Cada uno dejó su huella en el asfalto, recordándonos que el esfuerzo y la dedicación son parte fundamental de esta experiencia.

“Para nosotros es un orgullo y una gran apuesta celebrar este tipo de competiciones, que no sólo enriquecen la vida de los baigorrienses sino que ponen a Baigorria en el mapa de las competencias deportivas de alto impacto”, celebró el intendente Adrián Maglia.

La Maratón Nocturna, además de sus tradicionales modalidades de 5 a 10 kilómetros , fue un claro ejemplo de inclusión . “Todos son bienvenidos, no importa el nivel ni la capacidad. Incluso armamos un momento especial destinado a personas mayores y a personas con discapacidad”, destacó Maglia. Esto, vale decir, permitió que familias enteras, grupos de amigos y corredores experimentados compartieran la misma meta: cruzar la línea de llegada y celebrar juntos.

La noche, claro, le dio un toque especial a la maratón. Las calles de Granadero Baigorria se transformaron en un escenario deslumbrante, iluminadas con luces que guiaron a los participantes a través de un recorrido espectacular. “Correr bajo las estrellas fue una experiencia inolvidable, distinta. Venía haciendo podios y esta vez tuve el orgullo de ganar, estoy realmente muy feliz y agradecido a la organización”, celebró por su parte Alexis Gardini, corredor local y ganador de la competencia.

Granadero Baigorria - Maratón nocturna 2

La maratón no solo se trató de la competencia, sino también de crear recuerdos. Las sonrisas, los abrazos y la camaradería entre los corredores y el público hicieron de esta noche un evento especial. Tanto así que muchos de los presentes se quedaron a disfrutar de la mejor música en la Fiesta Retro que se hizo luego de la carrera.

“Queremos agradecer a todos los que hicieron posible esta experiencia única. Desde los colaboradores hasta cada corredor, su energía y entusiasmo fueron el motor de esta maratón. La Maratón Nocturna Granadero Baigorria no solo celebró el deporte, sino también el espíritu comunitario que nos une. Hasta la próxima”, cerró Laura Pagani, secretaria de Deporte y Cultura local.

Récord de participación

La edición 2025 marcó un nuevo récord de participación, con más de 2.500 inscriptos provenientes no solo de Baigorria, sino también de Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y otras localidades de la región. Esa diversidad de procedencias convirtió la competencia en un verdadero punto de encuentro regional, donde cada corredor aportó su propia historia y motivación.

El recorrido, cuidadosamente diagramado por la organización, incluyó tramos emblemáticos de la ciudad: la costanera, las avenidas principales y sectores residenciales que se llenaron de vecinos alentando desde las veredas. Los puestos de hidratación y asistencia médica estuvieron distribuidos estratégicamente, garantizando seguridad y acompañamiento permanente.

Una inclusiva edición 2025

La logística fue otro aspecto destacado. Más de 150 voluntarios colaboraron en tareas de señalización, entrega de kits, control de tránsito y asistencia a los corredores. Su trabajo silencioso fue clave para que la maratón se desarrollara sin inconvenientes y con un alto nivel de organización.

La inclusión, uno de los ejes centrales, se reflejó en la participación de grupos de adultos mayores que caminaron parte del recorrido, y de corredores con discapacidad que fueron acompañados por guías voluntarios. La emoción de cruzar la meta fue compartida por todos, sin distinción de edad ni condición física.

El impacto cultural también fue evidente. La Fiesta Retro posterior a la competencia reunió a cientos de vecinos y visitantes en la plaza central, con música, baile y gastronomía local. Ese cierre festivo consolidó la maratón como un evento que trasciende lo deportivo y se convierte en una celebración de identidad comunitaria.

Los testimonios de los participantes reforzaron esa idea. “No vine a competir, vine a disfrutar con mis hijos. Correr juntos bajo las luces fue algo que no vamos a olvidar”, expresó Mariana, vecina de Baigorria. “Es la primera vez que participo y me sorprendió la organización y el clima de fiesta. Ya estoy pensando en volver el año próximo”, agregó Juan, corredor de Rosario.

La proyección futura es clara: la Maratón Nocturna de Baigorria se consolida como una cita obligada en el calendario deportivo de la región. La intención del municipio y de la Secretaría de Deporte y Cultura es seguir ampliando la convocatoria, incorporar nuevas categorías y fortalecer la dimensión inclusiva.

En definitiva, la edición 2025 dejó una marca imborrable. No solo por los tiempos registrados o los podios alcanzados, sino por la experiencia compartida entre corredores, vecinos y autoridades. Baigorria brilló y vibró con una noche que quedará en la memoria colectiva, reafirmando que el deporte es también una forma de construir comunidad.

>>Leer más: Baigorria y Rosario articulan obras estratégicas para transformar Remanso Valerio