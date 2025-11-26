Investigan un presunto caso de abandono de un nene en una plaza y detienen a la madre

El padre creía que el niño, de 9 años, se había perdido en la ciudad de Santa Fe, pero la policía arrestó a su pareja luego de evaluar otra versión de los hechos

La Justicia provincial comenzó a investigar este martes el presunto abandono de un nene en la ciudad de Santa Fe. Fuentes oficiales confirmaron que la madre del niño, que tiene síndrome de Down, quedó detenida como resultado del primer operativo que hizo la policía.

La mujer fue demorada en una vivienda del barrio Centenario. Su hijo de 9 años había sido hallado lejos de allí, en la plaza Colón , donde agentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmó su identidad en el marco de la búsqueda.

El procedimiento se llevó a cabo a la tarde, cuando el papá del nene hizo la denuncia a través del 911. En ese momento, creía que el chico se había perdido en el centro mientras estaba con su pareja , aunque los investigadores plantearon otra versión de los hechos y decidieron arrestarla.

El primer reporte vinculado a la investigación señala que el padre de 47 años regresó a su casa y llamó a la policía de inmediato para ubicar al nene por lo que le había contado la mujer. En cuestión de minutos, los encargados del operativo recibieron buenas noticias desde la zona del Palomar.

Los agentes de la Brigada de Orden Público (BOU) llevaron al niño hasta la comisaría 1ª y llamaron a personal especializado para cuidarlo. Mientras tanto pidieron la intervención de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

En segunda instancia, el hombre de 47 años que había pedido ayuda denunció que su pareja había abandonado al nene en la plaza. En su declaración, precisó que la mujer había vuelto a su hogar a bordo de un remís.

Frente a este testimonio, los agentes dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar lo ocurrido. La fiscal de la unidad de Flagrancia, Carolina Parodi, solicitó la detención inmediata de la mujer de 50 años en su casa mediante un procedimiento realizado por agentes de la seccional primera y la Estación Policial Sur (EPS).

Abandono de persona

Luego de analizar la primera evidencia del caso, la funcionaria judicial dispuso que la madre del niño permanezca bajo arresto en el marco de la investigación. Así se abre la posibilidad de que sea imputada por abandono de persona en los Tribunales de Santa Fe.

En paralelo con el desarrollo del proceso penal, el cuidado del nene quedó a cargo de personal especializado del área de Niñez del gobierno provincial. En esta instancia no se reportaron lesiones u otros problemas de salud en cuanto a la situación del hijo de la pareja.