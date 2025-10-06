La Capital | La Región | octubre rosa

Octubre Rosa 2025 movilizará a la comunidad de Granadero Baigorria

Hospital, municipio y los vecinos se unen en una campaña que promueve el autocuidado, la información accesible y la participación activa

6 de octubre 2025 · 10:30hs
Durante todo el mes

Durante todo el mes, se desarrollarán charlas abiertas, talleres interdisciplinarios y espacios de formación que complementan la propuesta.
Octubre Rosa 2025 movilizará a la comunidad de Granadero Baigorria

Granadero Baigorria reafirma su compromiso con la salud pública y la equidad de género al sumarse, por tercer año consecutivo, a la campaña internacional Octubre Rosa, dedicada a la concientización y prevención del cáncer de mama. Desde 2022, la ciudad forma parte activa del Comité Organizador, con una impronta local que transforma la iniciativa en política de Estado. Bajo el liderazgo del intendente Adrián Maglia, la municipalidad garantiza recursos, logística y articulación institucional para desplegar una agenda de actividades que promueven el bienestar integral de las mujeres.

El evento central será, como ya es tradición, la Caminata Rosa, que se realizará el sábado 25 de octubre a las 16.30. El recorrido, que une el Hospital “Eva Perón” con el Parque Acceso Sur, se ha consolidado como símbolo de unión comunitaria y de compromiso colectivo con la detección temprana del cáncer de mama. La caminata no solo convoca a vecinas de todas las edades, sino que también visibiliza el rol activo de las instituciones en la promoción de derechos vinculados a la salud.

Baigorria - octubre Rosa 2025 2

Adrián Maglia encabezará la jornada, en su rol como promotor de políticas públicas con perspectiva de género. “La prevención es la clave”, sostuvo el intendente, y agregó: “Es fundamental que todas las mujeres accedan a los estudios pertinentes y se mantengan informadas sobre su salud. Desde el Estado local, trabajamos para que eso sea posible”.

Las actividades del Octubre Rosa

Durante todo el mes, se desarrollarán charlas abiertas, talleres interdisciplinarios y espacios de formación que complementan la propuesta. Profesionales del Hospital Eva Perón y de centros de atención primaria compartirán herramientas para el autocuidado, abordajes médicos actualizados y estrategias comunitarias de acompañamiento.

La iniciativa busca generar un entorno de escucha activa, aprendizaje y empoderamiento, donde cada mujer pueda tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su salud.

El lanzamiento oficial de la Caminata Rosa se realizó con presencia de autoridades sanitarias, legislativas y comunitarias. Además del intendente Maglia, participaron el director del Hospital Eva Perón, Ariel González; el secretario de Obras Públicas, Martín Tartarelli; la concejala Natalia Annunziata y la representante de la comunidad en el Hospital, María Rosa Tinnirello, entre otros.

Declaración de principios

La Municipalidad de Baigorria invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada de concientización, que combina deporte, salud y solidaridad. “La Caminata Rosa es más que un evento; es una declaración de principios, una acción concreta en defensa de la vida y una muestra de que el Estado está presente”, concluyó Maglia.

