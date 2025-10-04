Roldán: octubre llegó con una intensa agenda de conmemoraciones y festejos

Durante todo el mes se conmemora el Octubre Rosa, también habrá una jornada sobre salud mental, feria de artesanos, fiesta de colectividades y cultura urbana

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Municipalidad de Roldán organizó una jornada abierta a toda la comunidad bajo el lema: Compartimos vulnerabilidad “Defendamos nuestra salud mental”.

Luego de ser suspendida por mal tiempo, se reprogramó para el fin de semana del 10 y 11 de octubre la Fiesta de las Colectividades, una de las celebraciones más esperadas por los roldaneneses.

La Municipalidad de Roldán preparó un cronograma de actividades para octubre que incluyen acciones de prevención sobre el cáncer de mama, una charla en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y la realización de una feria de artesanos, la Fiesta de las Colectividades y la octava edición del Roldán City.

Las actividades relativas al Octubre Rosa se realizan en el marco de la campaña global que se lleva a cabo durante todo el mes de octubre con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama.

Este mes está dedicado a sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana, la educación sobre la enfermedad y el apoyo a quienes la padecen o han superado.

Desde el municipio ofrecen la información necesaria al respecto y además indicaron que la ciudad cuenta con un mamógrafo para realizar el estudio correspondiente para la detección temprana de un problema de salud que padecen mayormente las mujeres pero que también puede afectar a hombres y disidencias.

Salud mental

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Municipalidad de Roldán organizó una jornada abierta a toda la comunidad bajo el lema: Compartimos vulnerabilidad “Defendamos nuestra salud mental”.

El encuentro se realizará el jueves 9 de octubre, de 14 a 18, en el Centro de Día Amacop (Entre Ríos 675). Durante la tarde se desarrollarán múltiples actividades orientadas a promover el diálogo, la inclusión y el bienestar emocional.

El cronograma incluye: Muestras de talleres realizados en distintos espacios comunitarios. Música en vivo, con participación de artistas locales. merienda compartida, para fortalecer los lazos sociales. También se realizará la charla-debate: ¿Qué es la salud mental?, un espacio para pensar en conjunto sobre el cuidado psicoemocional.

multimedia.normal.b2c2362c1704b3

Roldán y su Fiesta de las Colectividades

Luego de ser suspendida por mal tiempo, se reprogramó para el fin de semana del 10 y 11 de octubre la Fiesta de las Colectividades, una de las celebraciones más esperadas por los roldaneneses, por tratarse de un encuentro cultural que reúne lo mejor de las tradiciones del mundo en un solo lugar.

El evento se llevará a cabo en el SUM del Paseo de la Estación, y contará con una amplia propuesta para toda la familia: stands de comidas típicas de diferentes países, además de música y bailes tradicionales, shows en vivo y un espacio para artesanos y emprendedores locales.

Los países y sus delicias

En la oportunidad se presentarán stand de los siguientes países: Alemania, Argentina, Austria, Estados Unidos, España, Grecia, Irlanda, Italia, México, País Vasco, pueblos originarios, Siria y Suiza.

La actividad será a beneficio de instituciones locales, como escuelas, el Servicio de Atención Médica de la comunidad (Samco) y los Bomberos Voluntarios de Roldán, lo que refuerza su espíritu comunitario y de compromiso social.

Desde el municipio se invita a vecinos y visitantes a ser parte de este encuentro multicultural, que año a año crece en participación y propuesta artística.

En cuanto los menús que ofrecerán las distintas colectividades se sabe que Alemania tendrá chucrut, pancho con chucrut, empanadas de chucrut y cerdo, y selva negra. En tanto que Argentina tendrá a la venta choripán, bondiola al disco, sándwich de vacío y empanadas.

Por su parte Austria tentará a los visitantes con sándwich de bondiola a la cerveza negra, y brownie de manzana con helado.

Estados Unidos tendrá hamburguesas, sandwich sin tacc, pollo frito, papas con cheddar, bastones de m de mozarela, donas y wafles.

España llegará con rabas, papas españolas, papas bravas, mondongo a la española y tortas.

Grecia con gyros (sándwich de carne y cerdo), souvlaki, papas y tartas dulces. Irlanda ofrecerá irish stew, sánwich de pollo a la cerveza negra, y tartas varias.

Italia tendrá a la venta pizza y lemon pie y México tacos y nachos.

El País Vasco tendrá a su cargo la paella en tanto que las comunidades originarias expenderán hamburguesas, choripán, tartas de coco y manzana. Por su parte, Siria llegará con empanadas árabes, baklava, shawarma, y empanadas turcas y Suiza cocinará con cerdo al disco con cerveza, panchos, papas fritas, y tortas.

La Roldán City

La Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a ser parte de una jornada única llena de música, y cultura urbana. El próximo sábado 26 de octubre, la ciudad vivirá la 8ª edición de Roldán City, el gran encuentro de breakdance que reunirá a los mejores bailarines de la región en un evento imperdible.

La actividad se desarrollará en el SUM Paseo de la Estación, y dará inicio a las 13. Durante la jornada, los participantes competirán en enfrentamientos 2 vs 2 (Bboy & Bgirl) mostrando sus habilidades en el arte del breakdance, uno de los estilos de danza urbana más populares y dinámicos del momento.

En esta edición, se otorgarán premios en efectivo por un total de 600 mil pesos para la categoría adultos y 200 mil para la categoría Kids, con el objetivo de seguir impulsando y reconociendo el talento local y regional.

“La ciudad se prepara para vivir una jornada única, donde la cultura urbana, la música y el talento joven serán protagonistas. Una cita imperdible para compartir en familia y disfr utar del arte y la cultura local”, expresaron desde la organización.

>> Leer más: Agenda cultural en Rosario: música en vivo, fiestas, festivales y obras de teatro