Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

El DT de River se mostró disconforme con el arbitraje de Yael Falcón Pérez en el encuentro ante Central. "La expulsión nos condicionó", agregó

6 de octubre 2025 · 11:11hs
"La expulsión nos condicionó, jugar con diez es difícil acá y en cualquier parte del mundo", sostuvo Marcelo Gallardo.

River no pudo con Central, perdió en el Gigante y Marcelo Gallardo, DT del Millonario, se mostró fastidioso no sólo por el resultado sino por el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El técnico habló del rendimiento del equipo e hizo foco en una nueva expulsión "que nos condicionó", pero también tiró una frase que retumbó en Arroyito. "No voy a hablar del arbitraje. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedás muy solo", sostuvo sabiendo que con estas solas palabras instaló el tema.

"Creo que desde la postura estuvimos bien, iniciamos bien el partido, estuvimos bien parados. Nos pusimos en ventaja y creo yo que en el mejor momento nuestro en los últimos tiempos. Producto a que vinimos a jugar decididos y estuvimos en partido hasta la expulsión", inició el DT.

"La expulsión nos condicionó, jugar con diez es difícil acá y en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido pero, en general, con diez mismo, el equipo tuvo buena actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada al equipo desde ese lugar, dejaron todo en ese contexto", agregó sobre la expulsión de Juan Carlos Portillo.

En cuanto a la actuación del referí Falcón Pérez, Gallardo evitó expedirse y habló en general del estado actual del fútbol argentino: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedas muy solo. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir, sobre todo me parece que hay que adaptarse al sistema. Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así”. Y afirmó: “Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado".

Respecto al manejo del equipo ante un panorama adverso, el entrenador confesó que se sintieron perjudicados en Arroyito y que se inclinó en favor del dueño de casa: "Traté de llevar calma. Las pulsaciones están a mil. Yo fui futbolista, y cuando sentís que en el campo... te saca, te puede desacomodar. Eso genera impotencia y hay que calmar. Ser inteligentes, lo que advertía".

