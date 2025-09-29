La Capital | La Región | primavera

La primavera en Baigorria se vive mejor al lado del río: la playa de la Reserva gratis durante la semana

A partir de la semana pasada, la playa de la Reserva Natural de Granadero Baigorria está habilitada de martes a domingo

29 de septiembre 2025 · 10:14hs
Por motivos de seguridad

Por motivos de seguridad, el acceso al río no estará permitido hasta el inicio de la temporada de verano. Sin embargo, los visitantes podrán disfrutar de las instalaciones en forma gratuita durante la semana.

La Municipalidad de Granadero Baigorria anunció que la Playa Reserva Natural abrirá sus puertas al público de martes a domingo, en el horario de 10 a 18hs. En la semana el ingreso será gratuito y los sábados y domingos tendrá un costo mínimo.

“Durante la semana, desde el martes hasta el viernes, el ingreso será totalmente gratuito, permitiendo que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de este hermoso espacio natural”, explicaron desde el municipio.

En cuanto a los fines de semana aclararon que “se implementará un costo mínimo de ingreso, que se destinará a la conservación y mantenimiento de la playa, asegurando que todos puedan seguir disfrutando de este entorno”.

Playa si, río no

Mateo Valentini, encargado del espacio municipal, avisó que “es importante destacar que, por motivos de seguridad, el acceso al río no estará permitido hasta el inicio de la temporada de verano. Sin embargo, los visitantes podrán disfrutar de las instalaciones, tomar el sol, compartir un mate o sumergirse en la lectura de un buen libro en un ambiente natural único”

“Los invitamos a disfrutar de este espacio que promueve la conexión con la naturaleza y el bienestar comunitario”, agregó el intendente Adrián Maglia.

