Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central derrotó 2 a 1 a River en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Clausura 2025. El gol millonario lo hizo Miguel Borja a los 10' mientras que Franco Ibarra empató a los 21' para Central. A los 37' fue expulsado en River Juan Carlos Portillo. En el segundo tiempo a los 12' Ignacio Malcorra anotó el segundo tanto para los canallas.
Dirige Yael Falcón Pérez, mientras que Adrián Franklin está en el VAR. Para los de Holan es un partido vital para seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores.
ST 42' El palo le dijo que no al empate de River
ST 27' River tuvo una clara en los pies de Colidio.
ST 17' los canallas casi convierten el tercer tanto.
ST 16' Doble tapada de Franco Armani.
ST 12' Central se pone arriba en el marcador.
PT 39' El equipo visitante se queda con un jugador menos.
PT 29' Le anularon un gol a River.
PT 21' Franco Ibarra igualó el partido para Central
PT 10' Miguel Borja adelanta a River en el marcador
Estadísticas de Central vs. River
Formaciones