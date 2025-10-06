La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Mientras aguarda novedades sobre 2026, el medio especializado The Race alabó la performance del argentino en un fin de semana complejo

6 de octubre 2025 · 10:22hs
A pesar de llegar en el 16º puesto

A pesar de llegar en el 16º puesto, Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Singapur.

Alpine dio una muestra más de sus deficiencias en el Gran Premio de Singapur y se mantiene como el peor equipo de la temporada en la Fórmula 1, pero en medio del caos también hay señales positivas. El fin de semana de Franco Colapinto fue bueno y logró superar a su compañero Pierre Gasly, por lo que distintos medios ya hablan de su continuidad en 2026.

El argentino todavía no fue confirmado para el próximo año y las autoridades de la escudería francesa estiran la definición, mientras restan solamente seis carreras en el año. No obstante, con un monoplaza limitado, el joven piloto se mantiene constante y batalla entre las deficiencias del auto, la diferencia con sus rivales y los errores no forzados desde el box.

Al respecto, el medio especializado The Race dejó algunas reflexiones sobre la carrera en el circuito urbano de Marina Bay y valoró que, si bien “no había muchos motivos para el optimismo en el equipo Alpine en Singapur dada la falta de ritmo del coche”, este fin de semana tuvo “lo único positivo” en Colapinto.

Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde disputó su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde disputó su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue “lo único positivo” de Alpine en Singapur

“Franco Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly”, señalaron desde el citado medio al comenzar un análisis sobre la performance del argentino, quien “refuerza su caso” para continuar en la F1 la próxima temporada.

“Aunque Colapinto estaba frustrado por las inconsistencias del Alpine A525 en una pista que es irregular y exige buena tracción, una combinación que no se ajusta a las fortalezas que tiene el auto, al menos estaba satisfecho con su propio desempeño personal”, afirmó Edd Straw para The Race.

>> Leer más: Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

En la misma línea, continuó: “Con el jefe de facto del equipo, Flavio Briatore, confirmando recientemente que está eligiendo entre Colapinto y el piloto de reserva Paul Aron para el asiento junto a Gasly el próximo año, esta es una actuación oportuna para el argentino”.

Franco Colapinto tragó saliva. Se sintió frustrado en Singapur pese a que fue mucho mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto tragó saliva. Se sintió frustrado en Singapur pese a que fue mucho mejor que Pierre Gasly.

La actuación de Colapinto

Dicha reflexión indicó que un 16º puesto “no se ve bien en el papel”, pero destacó que el pilarense alcanzó parcialmente el 13º lugar con “una buena largada y una buena carrera desde la primera curva”, por lo que “hizo lo que realmente pudo en el peor auto de Singapur al vencer a Gasly”.

“Esto no se vio beneficiado por una apuesta estratégica al empezar con blandos y luego cambiar a medios tras solo 14 vueltas”, remarcaron sobre la decisión desde el box. Este movimiento llevó a que Colapinto tenga que dar batalla con neumáticos que “se estaban desmoronando” para poder “mantenerse en el 16º puesto” tras ser superado por tres rivales sobre el final, todos ellos con gomas en mejor estado.

A su vez, agregaron que Gasly se quejó de que “el equipo ni siquiera sacó lo mejor de la maquinaria limitada, cambiando las especificaciones del piso y comenzando desde los boxes como un experimento en un intento de aprender algo”, pero que “el éxito discreto de Colapinto fue al menos algo” para destacar en Alpine.

