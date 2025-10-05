La Capital | La Región | Venado Tuerto

Venado Tuerto en el Encuentro de Actores de la Economía Social

Se desarrolló en Santa Fe y se trató del primer evento que agrupó a referentes y promotores de organizaciones y funcionarios

5 de octubre 2025 · 09:00hs
La actividad comprendió trabajos en comisiones y armado de documentos para la puesta en común

La actividad comprendió trabajos en comisiones y armado de documentos para la puesta en común, conversatorios a cargo de especialistas y una feria de emprendedores abierta al público.
Venado Tuerto en el Encuentro de Actores de la Economía Social

Venado Tuerto en el Encuentro de Actores de la Economía Social

Respondiendo a una invitación de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, a cargo de Victoria Tejeda, la Secretaría de Desarrollo Productivo de Venado Tuerto participó del primer Encuentro Provincial de Actores de la Economía Social, que se efectuó el martes último en el espacio La Redonda de la ciudad de Santa Fe.

El objetivo de este encuentro fue profundizar el trabajo que se viene realizando desde el programa provincial Banco Solidario y pensar en conjunto políticas públicas tomando a la economía social como eje de gestión.

Participantes del encuentro

Participaron referentes, promotores, organizaciones sociales, emprendedores y funcionarios de gobiernos locales, entre otros actores de la economía social en la provincia. El gobierno municipal de Venado Tuerto estuvo representado por la secretaria de Desarrollo Productivo, Camila Vicente, junto a la directora de Emprendedurismo y Economía Social, Ariana González.

La actividad comprendió trabajos en comisiones y armado de documentos para la puesta en común, conversatorios a cargo de especialistas y una feria de emprendedores abierta al público.

La participación en este evento es un reconocimiento de la ministra Tejeda al impulso del ecosistema emprendedor del Gobierno venadense, y al trabajo conjunto con la provincia en el Banco Solidario, con sus microcréditos para emprendedores intermedios, o en programas como el Activa Emprendedores, con sus líneas de financiamiento destinadas a distintos sectores de la producción.

Festival de teatro

Por otro lado, la Escuela Municipal de Teatro Musical (EMTM), bajo la dirección de Andrea Oviedo y Alfredo Diale, tuvo un rol protagónico en el 14º Festival de Teatro “Hugo Midón”, efectuado el sábado en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Este encuentro anual, con variada programación, celebra la obra del destacado creador fallecido en 2011, quien junto a Carlos Gianni conformó una de las duplas teatrales más exitosas, con trabajos como Vivitos y Coleando, Huesito Caracú y Derechos Torcidos, entre otros.

En esta edición, la EMTM se presentó con una troupe de payasos adolescentes y jóvenes que dieron la bienvenida al público con la obertura de “Cantando sobre la mesa”. Además, compartieron parte del repertorio con el Teatro Musical Casa Encantarte de La Plata y en el escenario interpretaron un fragmento de su espectáculo Payasos de la Buhardilla: Cortitos y Cacerolas.

Venado-teatro

Emoción intensa

“Siempre agradecemos a Verónica Parodi la grata invitación de cada septiembre y el apoyo del Gobierno de Venado Tuerto para poder encontrarnos en el festival cada año. Es una emoción intensa tener la certeza de que la obra y el mensaje de Hugo siguen presentes, resignificándose en cada edición”, expresó Andrea Oviedo.

“Somos una escuela midoniana”, añadió Andrea, recordando que desde que se creó el espacio, en 2003, sus alumnos y alumnas interpretan obras de Midón. Y como parte de ese tributo, su participación en el festival del Ecunhi es un compromiso que se mantiene desde 2016.

Lucas Raspall en Venado

El martes 7 de octubre estará en la ciudad Lucas Raspall, médico psiquiatra, psicoterapeuta, profesor universitario, autor de 13 libros y actual concejal de Rosario. A las 18.30, en el Centro Cultural Municipal, brindará una charla abierta a la comunidad sobre el tópico “Adolescencia, uso responsable de celulares y salud mental: reflexiones y herramientas para madres, padres y educadores”, con entrada libre y gratuita.

Venado-Lucas Raspall

Raspall se destacó por su labor académica y de divulgación en distintos países de Latinoamérica, a través de conferencias, capacitaciones y publicaciones en medios gráficos, radiales y televisivos. Su visita representa una valiosa oportunidad para docentes, estudiantes, profesionales y vecinos interesados en reflexionar y capacitarse en torno a la educación, la salud mental y los vínculos humanos.

En este marco, durante su estadía en la ciudad y antes de la charla abierta, Raspall llevará a cabo una capacitación dirigida al personal docente de la Dirección de Educación municipal, otra instancia de formación y actualización que enriquece saberes pedagógicos y fortalece la calidad de las prácticas educativas.

>> Leer más: Venado Tuerto vivió jornadas de deporte internacional con el Mundial de Pelota Vasca Sub 23

Noticias relacionadas
En la Comuna 13 de Medellín, Miranda acompañó procesos de reconstrucción social, fortaleciendo la participación ciudadana, la cultura de paz, la seguridad y la cohesión comunitaria. 

De Acebal a Medellín: "La Comuna 13 experimentó una transformación maravillosa"

El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

La ruta 33 es un corredor clave para las exportaciones de granos.

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

La Mutual Puerto Piedras quedó en la mira judicial por presuntas estafas.

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Lo último

Córdoba levantó el telón del Festival Mercosur: funciones internacionales en salas y al aire libre

Córdoba levantó el telón del Festival Mercosur: funciones internacionales en salas y al aire libre

Llega el nuevo streaming del Conicet en busca de dinosaurios: cuándo empieza y dónde verlo

Llega el nuevo streaming del Conicet en busca de dinosaurios: cuándo empieza y dónde verlo

Superluna de octubre 2025: cuándo y cómo verla desde Rosario

Superluna de octubre 2025: cuándo y cómo verla desde Rosario

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Detuvieron en Rosario a un joven de 20 años acusado de integrar la banda de Fran Riquelme. Era investigado por un homicidio ocurrido en marzo

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Ovación
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur
Ovación

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Policiales
Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

La Ciudad
La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Educación

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"