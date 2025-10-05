Venado Tuerto en el Encuentro de Actores de la Economía Social

Se desarrolló en Santa Fe y se trató del primer evento que agrupó a referentes y promotores de organizaciones y funcionarios

La actividad comprendió trabajos en comisiones y armado de documentos para la puesta en común, conversatorios a cargo de especialistas y una feria de emprendedores abierta al público.

Respondiendo a una invitación de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, a cargo de Victoria Tejeda, la Secretaría de Desarrollo Productivo de Venado Tuerto participó del primer Encuentro Provincial de Actores de la Economía Social , que se efectuó el martes último en el espacio La Redonda de la ciudad de Santa Fe.

El objetivo de este encuentro fue profundizar el trabajo que se viene realizando desde el programa provincial Banco Solidario y pensar en conjunto políticas públicas tomando a la economía social como eje de gestión.

Participaron referentes, promotores, organizaciones sociales, emprendedores y funcionarios de gobiernos locales, entre otros actores de la economía social en la provincia . El gobierno municipal de Venado Tuerto estuvo representado por la secretaria de Desarrollo Productivo, Camila Vicente, junto a la directora de Emprendedurismo y Economía Social, Ariana González.

La actividad comprendió trabajos en comisiones y armado de documentos para la puesta en común, conversatorios a cargo de especialistas y una feria de emprendedores abierta al público.

La participación en este evento es un reconocimiento de la ministra Tejeda al impulso del ecosistema emprendedor del Gobierno venadense, y al trabajo conjunto con la provincia en el Banco Solidario, con sus microcréditos para emprendedores intermedios, o en programas como el Activa Emprendedores, con sus líneas de financiamiento destinadas a distintos sectores de la producción.

Festival de teatro

Por otro lado, la Escuela Municipal de Teatro Musical (EMTM), bajo la dirección de Andrea Oviedo y Alfredo Diale, tuvo un rol protagónico en el 14º Festival de Teatro “Hugo Midón”, efectuado el sábado en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Este encuentro anual, con variada programación, celebra la obra del destacado creador fallecido en 2011, quien junto a Carlos Gianni conformó una de las duplas teatrales más exitosas, con trabajos como Vivitos y Coleando, Huesito Caracú y Derechos Torcidos, entre otros.

En esta edición, la EMTM se presentó con una troupe de payasos adolescentes y jóvenes que dieron la bienvenida al público con la obertura de “Cantando sobre la mesa”. Además, compartieron parte del repertorio con el Teatro Musical Casa Encantarte de La Plata y en el escenario interpretaron un fragmento de su espectáculo Payasos de la Buhardilla: Cortitos y Cacerolas.

Venado-teatro

Emoción intensa

“Siempre agradecemos a Verónica Parodi la grata invitación de cada septiembre y el apoyo del Gobierno de Venado Tuerto para poder encontrarnos en el festival cada año. Es una emoción intensa tener la certeza de que la obra y el mensaje de Hugo siguen presentes, resignificándose en cada edición”, expresó Andrea Oviedo.

“Somos una escuela midoniana”, añadió Andrea, recordando que desde que se creó el espacio, en 2003, sus alumnos y alumnas interpretan obras de Midón. Y como parte de ese tributo, su participación en el festival del Ecunhi es un compromiso que se mantiene desde 2016.

Lucas Raspall en Venado

El martes 7 de octubre estará en la ciudad Lucas Raspall, médico psiquiatra, psicoterapeuta, profesor universitario, autor de 13 libros y actual concejal de Rosario. A las 18.30, en el Centro Cultural Municipal, brindará una charla abierta a la comunidad sobre el tópico “Adolescencia, uso responsable de celulares y salud mental: reflexiones y herramientas para madres, padres y educadores”, con entrada libre y gratuita.

Venado-Lucas Raspall

Raspall se destacó por su labor académica y de divulgación en distintos países de Latinoamérica, a través de conferencias, capacitaciones y publicaciones en medios gráficos, radiales y televisivos. Su visita representa una valiosa oportunidad para docentes, estudiantes, profesionales y vecinos interesados en reflexionar y capacitarse en torno a la educación, la salud mental y los vínculos humanos.

En este marco, durante su estadía en la ciudad y antes de la charla abierta, Raspall llevará a cabo una capacitación dirigida al personal docente de la Dirección de Educación municipal, otra instancia de formación y actualización que enriquece saberes pedagógicos y fortalece la calidad de las prácticas educativas.

>> Leer más: Venado Tuerto vivió jornadas de deporte internacional con el Mundial de Pelota Vasca Sub 23