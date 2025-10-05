La Capital | Política | fiscales

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

La titular del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, dijo que la nueva Carta Magna "consolida la independencia, autonomía y autarquía" del organismo

5 de octubre 2025 · 17:53hs
“Con este juramento renovamos nuestro compromiso con la investigación de los delitos y con la ciudadanía

“Con este juramento renovamos nuestro compromiso con la investigación de los delitos y con la ciudadanía, principalmente con las víctimas”, dijo la jefa de los fiscales, María Cecilia Vranicich. 

Fiscales y defensores públicos de la provincia de Santa Fe juraron la nueva Constitución sancionada el 11 de septiembre pasado, en dos ceremonias que marcaron el inicio de una nueva etapa institucional para los ministerios públicos extrapoder.

El acto de los fiscales, encabezado por la fiscal general María Cecilia Vranicich, se realizó en la Sala de las Banderas del Monumento Nacional a la Bandera, mientras que la defensora general Estrella Moreno Robinson presidió la jura de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa en la sede de ese organismo en Rosario.

En el Monumento, un total de 127 fiscales de las Fiscalías Regionales de Rosario y Venado Tuerto juraron este sábado la nueva Carta Magna provincial.

“Vivimos este día con alegría. Es un momento de celebración. Nos resulta un hito institucional que las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomen juramento a sus propios fiscales”, expresó Vranicich al abrir la ceremonia.

La mirada de los fiscales

La fiscal general destacó que el nuevo marco constitucional “consolida la independencia, autonomía y autarquía” del Ministerio Público de la Acusación, reconocidas por los convencionales en la reforma.

“Con este juramento renovamos nuestro compromiso con la investigación de los delitos y con la ciudadanía, principalmente con las víctimas”, añadió.

Vranicich subrayó además que el MPA “viene avanzando en la investigación de la criminalidad organizada de un modo estratégico, colaborando en la baja de los índices de violencia”, y anticipó los próximos pasos institucionales: “Estamos en camino a crear nuestra propia ley orgánica, con una nueva carrera de fiscales y un nuevo régimen disciplinario. La nueva Constitución es un punto de partida, tenemos mucho por trabajar”.

image

En el cierre de su discurso, definió este momento como una “refundación” del Ministerio Público. “Refundar significa revisar la marcha de una institución para volver a sus principios originales o adaptarlos a los nuevos tiempos. El desafío que tenemos por delante combina ambas cosas: sostener la ética en nuestra actuación y velar por el cumplimiento de la ley”, señaló.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; el ministro de Gobierno, Fabián Bastía; la defensora general, Estrella Moreno Robinson; legisladores y convencionales constituyentes. El acto concluyó con una foto colectiva de los fiscales en las escalinatas del Monumento, junto a la Llama Votiva.

Punto de inflexión

Un día antes, el Ministerio Público de la Defensa también había realizado su jura a la nueva Constitución, encabezada por Moreno Robinson.

“Estamos frente a la refundación de nuestro organismo, inaugurando una etapa con grandes desafíos”, afirmó la defensora general.

Moreno Robinson consideró que la reforma “marca un punto de inflexión en la historia de la Defensa Pública” y que el nuevo estatus constitucional “fortalece la independencia, autonomía y autarquía necesarias para garantizar un servicio eficiente, libre de injerencias y controles indebidos”.

Vuelta de página

Las ceremonias de jura de fiscales y defensores cerraron así el proceso institucional abierto por la reforma constitucional santafesina, que dotó a ambos ministerios públicos de un rango autónomo dentro del sistema de justicia.

>> Leer más: Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

En ese marco, los juramentos simbolizaron el compromiso de los cuerpos con la nueva etapa de fortalecimiento institucional y con la defensa de los derechos y garantías que la Constitución consagra.

Noticias relacionadas
José Luis Espert ya no será candidato del oficialismo

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

El ahora excandidato a diputado por La Libertad Avanza y el PRO, José Luis Espert. 

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

José Luis Espert y su jefe de campaña, Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión del narco Fred Machado.

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo último

En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca lo golea

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca lo golea

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo cuando dos hombres, que fueron detenidos, atacaron a otro dentro de las instalaciones del club, ubicado en la costanera, a la altura de Paraguay y el río
Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca
Ovación

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado
Política

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza
Política

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones
Política

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario
Política

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Ovación
Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca lo golea
Ovación

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca lo golea

Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca lo golea

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca lo golea

Ballenas o montañas: Central y Newells ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Ballenas o montañas: Central y Newell's ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Newells: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Newell's: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
Es Rosario: presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario
La Ciudad

"Es Rosario": presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo