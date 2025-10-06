Convocan a los artistas del departamento San Martín para el programa CreArte Litoral 2025

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema cultural, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) lanzó una línea de becas de creación y formación artística

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema cultural del departamento San Martín, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) lanzó el programa CreArte Litoral 2025, una línea de becas de creación y formación artística que se implementa en articulación con el senador provincial, Esteban Motta.

La iniciativa se inscribe en una estrategia territorial que busca promover el desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural de la región, mediante el acompañamiento directo a artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales.

El programa contempla dos categorías principales: formación y creación. Las disciplinas alcanzadas comprenden proyectos variados vinculados a la transformación social, la música, las artes audiovisuales y multimedia, las artes visuales, las artes escénicas, el diseño, las artesanías y el patrimonio, las letras y las artes combinadas, entendidas como propuestas transdisciplinarias.

El esquema de financiamiento prevé una beca grupal de un millón quinientos mil pesos y dos becas individuales de quinientos mil pesos cada una. Estas asignaciones están orientadas a potenciar procesos creativos, instancias formativas y propuestas con impacto territorial , promoviendo la profesionalización del sector y el fortalecimiento de redes culturales locales.

Durante la presentación, el senador Motta destacó que se trata de una oportunidad extraordinaria para seguir creciendo, formándose y avanzando en las áreas que comprenden el arte. CreArte Litoral 2025 se suma a otras políticas públicas impulsadas desde su gestión, como el programa “Emprende San Martín” y la Red de Artistas, que acompañan de manera integral, entre otros, al sector productivo y cultural del departamento San Martín.

Inscripción

Los interesados en inscribirse al programa pueden acceder de manera online hasta el 16 de octubre. El formulario y toda la información complementaria están disponibles en el sitio oficial de la Universidad Nacional del Litoral: www.unl.edu.ar/creartelitoral. Las consultas pueden canalizarse a través del correo electrónico [email protected].

