Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial Atletas de localidades del departamento General López recibieron apoyos económicos vinculados a formación, participaciones y logros 6 de octubre 2025 · 09:56hs

Desde el gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se brinda apoyo económico a los atletas que cumplen con requisitos vinculados a formación, participación en competencias, logros deportivos y ranking, así como en casos en los que esté en riesgo la continuidad de su actividad.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó de una recorrida junto al secretario de Deportes, Fernando Maletti, y el director provincial de deporte comunitario, Juan José Arcieri, en distintas localidades del departamento General López, donde se entregaron becas a deportistas destacados en el marco de un programa del gobierno de Santa Fe que busca apoyar la preparación de atletas santafesinos hacia competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Estuvieron en La Chispa, acompañados por el presidente comunal, Cristian Bustamante, donde fueron distinguidos Camilo Randisi (karting), Pablo Duarte (ciclismo), Braiton Fernández (fútbol), además de las corredoras Cintia Moreira y Dafne Oviedo.

Di Gregorio.deportistas2 En Miguel Torres, junto al presidente comunal, David Segura, recibieron su reconocimiento los corredores de running Martín Giménez, Alejandra Pérez y Aníbal Palauro , así como los futbolistas David Cristalino y Thiago Gómez. Finalmente en Labordeboy, recibieron sus becas Santiago Guevara y Mirko Carrizo (fútbol), Agustin Ricci Basualdo (boxeo) y Anabela Silva (vóley).

“Estas becas son para agradecerles por todo el esfuerzo y empeño, que aplican en cada disciplina. Son un reconocimiento a nuestros deportistas que tan bien nos representan en todas las disciplinas deportivas”, expresó la senadora Di Gregorio.

Di Gregorio.deportistas3 Programa provincial "Es un trabajo conjunto con la Secretaría del área, las instituciones y clubes. Es la segunda vez que lo hacemos en la región, y lo seguiremos haciendo para llegar a todos los que nos representan tan bien en el deporte santafesino", concluyó. DiGregorio.deportistas5 >> Leer más: Seguridad: intensa agenda de trabajo de funcionarios de la provincia en el sur santafesino