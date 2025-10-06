Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

Información General
Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Opinión
El gobierno de Milei sigue en déficit
La Ciudad
Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad
Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad
Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
Política
Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"
La Ciudad
Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
Economía
Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"
La Ciudad
La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
Policiales
Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
La Ciudad
Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
Policiales
Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales
Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Ovación
Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación
Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Política
Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
La Ciudad
Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
Política
Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"
La Ciudad
Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad
Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento