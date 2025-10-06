La Capital | La Región | deportistas

Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

Atletas de localidades del departamento General López recibieron apoyos económicos vinculados a formación, participaciones y logros

6 de octubre 2025 · 09:56hs
Desde el gobierno de Santa Fe

Desde el gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se brinda apoyo económico a los atletas que cumplen con requisitos vinculados a formación, participación en competencias, logros deportivos y ranking, así como en casos en los que esté en riesgo la continuidad de su actividad.
Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó de una recorrida junto al secretario de Deportes, Fernando Maletti, y el director provincial de deporte comunitario, Juan José Arcieri, en distintas localidades del departamento General López, donde se entregaron becas a deportistas destacados en el marco de un programa del gobierno de Santa Fe que busca apoyar la preparación de atletas santafesinos hacia competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Estuvieron en La Chispa, acompañados por el presidente comunal, Cristian Bustamante, donde fueron distinguidos Camilo Randisi (karting), Pablo Duarte (ciclismo), Braiton Fernández (fútbol), además de las corredoras Cintia Moreira y Dafne Oviedo.

Di Gregorio.deportistas2

En Miguel Torres, junto al presidente comunal, David Segura, recibieron su reconocimiento los corredores de running Martín Giménez, Alejandra Pérez y Aníbal Palauro , así como los futbolistas David Cristalino y Thiago Gómez. Finalmente en Labordeboy, recibieron sus becas Santiago Guevara y Mirko Carrizo (fútbol), Agustin Ricci Basualdo (boxeo) y Anabela Silva (vóley).

“Estas becas son para agradecerles por todo el esfuerzo y empeño, que aplican en cada disciplina. Son un reconocimiento a nuestros deportistas que tan bien nos representan en todas las disciplinas deportivas”, expresó la senadora Di Gregorio.

Di Gregorio.deportistas3

Programa provincial

Desde el gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se brinda apoyo económico a los atletas que cumplen con requisitos vinculados a formación, participación en competencias, logros deportivos y ranking, así como en casos en los que esté en riesgo la continuidad de su actividad. “Es un trabajo conjunto con la Secretaría del área, las instituciones y clubes. Es la segunda vez que lo hacemos en la región, y lo seguiremos haciendo para llegar a todos los que nos representan tan bien en el deporte santafesino”, concluyó.

DiGregorio.deportistas5

>> Leer más: Seguridad: intensa agenda de trabajo de funcionarios de la provincia en el sur santafesino

Noticias relacionadas
Luego de ser suspendida por mal tiempo, se reprogramó para el fin de semana del 10 y 11 de octubre la Fiesta de las Colectividades, una de las celebraciones más esperadas por los roldaneneses.

Roldán: octubre llegó con una intensa agenda de conmemoraciones y festejos

En la Comuna 13 de Medellín, Miranda acompañó procesos de reconstrucción social, fortaleciendo la participación ciudadana, la cultura de paz, la seguridad y la cohesión comunitaria. 

De Acebal a Medellín: "La Comuna 13 experimentó una transformación maravillosa"

El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

La ruta 33 es un corredor clave para las exportaciones de granos.

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Ver comentarios

Las más leídas

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Convocan a los artistas del departamento San Martín para el programa CreArte Litoral 2025

Convocan a los artistas del departamento San Martín para el programa CreArte Litoral 2025

Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

El peronismo quiere a Espert fuera de Diputados: Hay que dar un mensaje político

El peronismo quiere a Espert fuera de Diputados: "Hay que dar un mensaje político"

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La policía identificó a dos presuntos vendedores en la calle y más tarde encontró cuadros inspirados en la película de Al Pacino durante los allanamientos

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Premio Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de las enfermedades autoinmunes
Información General

Premio Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de las enfermedades autoinmunes

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Gestión o ideología, qué garpa más

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Gestión o ideología, qué garpa más

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Ovación
Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Ariel Holan: Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse

Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Policiales
La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La Ciudad
Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento