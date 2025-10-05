La Capital | Política | Milei

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Calificó el escándalo como una “operación maliciosa” y dijo que no permitirá que ponga en riesgo su proyecto. “La Argentina siempre está por encima”, sentenció.

5 de octubre 2025 · 19:07hs
Milei

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Luego de que José Luis Espert anunciara su decisión de "dar un paso al costado" y renunciar a su candidatura, el presidente Javier Milei respaldó la determinación de su ahora ex candidato y buscó cerrar la crisis política con un contundente mensaje en sus redes sociales. Sin mencionar una orden directa de bajarlo, el mandatario enmarcó la salida de Espert como un gesto para proteger el proyecto de una "operación maliciosa" y envió una clara señal a la interna y a la oposición: la causa está por encima de cualquier individuo.

"El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", afirmó Milei en su cuenta de X (ex Twitter), validando la narrativa de Espert de que su renuncia busca desactivar un ataque del "sistema".

El tuit del Presidente, publicado tras confirmarse la renuncia, funciona como un intento de reordenar a la tropa, minimizar los daños del escándalo Machado y reenfocar la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1974954700677034110&partner=&hide_thread=false

En esa línea, el Presidente subrayó la primacía del proyecto sobre las individualidades, una frase que se lee como la aceptación y justificación del gesto de Espert. "Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros", sentenció.

Finalmente, Milei intentó trazar una vez más una línea divisoria entre su espacio y el resto de la política, a pesar de que la crisis se originó por una denuncia de corrupción en sus propias filas. "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo", aseguró, y concluyó con un eslogan de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

Noticias relacionadas
Confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, dijo Macri.

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

El presidente Javier Milei estuvo este mediodía en la ciudad de Santa Fe.

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei:  manifestaciones opositores corrieron a militantes libertarios

Tensión entre libertarios y opositores en Santa Fe por la visita de Milei

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos.

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo último

Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani de reforzar la defensa fracasa en la Bombonera

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani de reforzar la defensa fracasa en la Bombonera

En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo cuando dos hombres, que fueron detenidos, atacaron a otro dentro de las instalaciones del club, ubicado en la costanera, a la altura de Paraguay y el río
Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca
Ovación

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado
Política

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones
Política

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario
Política

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Ovación
En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca
Ovación

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Ballenas o montañas: Central y Newells ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Ballenas o montañas: Central y Newell's ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Newells: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Newell's: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
Es Rosario: presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario
La Ciudad

"Es Rosario": presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases