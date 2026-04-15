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Luis Palacios celebró la 8° edición de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero con una gran convocatoria

En una noche donde los sabores y aromas típicos del asado argentino inundaron la localidad, también hubo lugar para los homenajes y espectáculos

15 de abril 2026 · 14:16hs
La Fiesta de la Vaquillona con Cuero no solo consolida su crecimiento año a año

La Fiesta de la Vaquillona con Cuero no solo consolida su crecimiento año a año, sino que también se proyecta como uno de los eventos más representativos del calendario regional, combinando tradición, cultura y desarrollo local.
Luis Palacios celebró la 8° edición de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero con una gran convocatoria

Luis Palacios celebró la 8° edición de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero con una gran convocatoria

El sábado 11 de abril, en Luis Palacios, se desarrolló la 8° edición de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero, que convocó a una gran cantidad de vecinos y visitantes de distintas localidades que se acercaron para disfrutar de una propuesta que combinó tradición, gastronomía y espectáculos. Desde las primeras horas de la tarde, familias y grupos de amigos comenzaron a colmar el espacio, en una jornada marcada por el buen clima, la organización y el fuerte sentido de pertenencia.

El gran atractivo volvió a ser la tradicional vaquillona con cuero, preparada por asadores locales que desplegaron toda su experiencia en una cocción lenta, cuidada y a la vista del público. Este ritual gastronómico, profundamente arraigado en la cultura criolla, generó admiración y se convirtió en uno de los puntos más convocantes de la noche.

Luis Palacios-vaquillona con cuero (2)

Convocatoria con música, danza y asado

El escenario principal aportó ritmo y color con una grilla artística variada que incluyó música y danza, acompañada por un público que respondió con entusiasmo en cada presentación. El clima festivo se mantuvo durante toda la jornada, consolidando el evento como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

A su vez, emprendedores y feriantes locales ofrecieron productos y propuestas gastronómicas que enriquecieron la experiencia, generando además un importante movimiento para la economía regional.

Luis Palacios-vaquillona con cuero (4)

Un homenaje que emocionó

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a los Veteranos de Malvinas, quienes recibieron el aplauso y el respeto de todos los presentes. El homenaje se vivió con profunda emoción y reafirmó el compromiso de la comunidad con la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad y el trabajo conjunto de instituciones y colaboradores. En ese marco, el intendente Adrián Biyovich expresó que la fiesta “es el reflejo del trabajo compartido, la identidad y el orgullo por las raíces”, subrayando además la importancia de estos espacios para fortalecer el tejido social.

De esta manera, la Fiesta de la Vaquillona con Cuero no solo consolida su crecimiento año a año, sino que también se proyecta como uno de los eventos más representativos del calendario regional, combinando tradición, cultura y desarrollo local.

>>Leer más: General Lagos celebró sus 128 años con una multitud y un fuerte mensaje de comunidad

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