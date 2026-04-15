General Lagos celebró sus 128 años con una multitud y un fuerte mensaje de comunidad

La localidad vivió una jornada de festejos con desfile y festival popular. El discurso del jefe comunal definió políticas con mirada hacia el futuro

La jornada dejó así una doble lectura: por un lado, la consolidación de una comunidad organizada, con fuerte identidad y participación; por otro, la expresión de un espacio político que empieza a mostrar volumen en el sur provincial.

La comuna de General Lagos celebró el 12 de abril su 128° aniversario con una jornada que reunió a miles de vecinos y visitantes de toda la región, en una propuesta que combinó tradición, participación comunitaria y un fuerte mensaje político e institucional. Las actividades se desarrollaron a lo largo del día, con epicentro en el desfile de instituciones y un festival que tuvo su punto culminante con el show de La Delio Valdez.

Desde temprano, el pueblo mostró en la calle su entramado social, educativo, deportivo y cultural, en un desfile que puso en valor el trabajo cotidiano de escuelas, clubes, organizaciones intermedias, fuerzas de seguridad y espacios de salud. La participación masiva no solo reflejó identidad, sino también un sentido de pertenencia que se reafirma año a año.

Luego del acto institucional, la jornada continuó con un festival popular que convocó a miles de personas durante toda la tarde. Con más de 75 artistas en escena y la participación de más de 130 emprendedores y emprendedoras de la localidad y la región, el evento se consolidó como un espacio clave para la promoción de la cultura y el fortalecimiento de la economía regional.

El cierre estuvo a cargo de La Delio Valdez, cuya presentación no solo aportó música y convocatoria, sino también un componente simbólico. La elección de la banda, ligada al cooperativismo y a la cultura popular, dialogó con el modelo de comunidad que se busca proyectar desde la gestión local: inclusión, acceso y participación.

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Ferri, Corsalini y la construcción política

En ese marco, la presencia del intendente de Pérez, Pablo Corsalini, sumó una lectura política a la jornada. Para el presidente comunal, el vínculo responde a coincidencias en la forma de gestionar y en la mirada sobre el rol del Estado.

“Pablo es un intendente exitoso del sur de la provincia de Santa Fe y es un colega con quien compartimos ideas, proyectos. Con él coincidimos en una mirada política y por eso la presencia de él acá. No es el primer evento en el que está presente”, sostuvo Ferri.

Y agregó: “También es bueno que él pueda conocer las realidades de nuestra comunidad y que la gente pueda conocerlo. Me parece que es un valor joven, con una enorme proyección y que nosotros lo estamos acompañando desde nuestro lugar”.

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La reiteración de estos encuentros no pasa inadvertida en el escenario regional, donde comienzan a delinearse espacios de construcción política con proyección hacia el 2027.

Estado presente y comunidad organizada

En su discurso, Ferri también dejó definiciones sobre el modelo de gestión que impulsa. “Hoy fue un día hermoso, vibrante, con las instituciones y la ciudadanía en la calle, sintiendo orgullo de ser parte de esta comunidad que crece, que está en movimiento, que mira al futuro con esperanza”, expresó.

En esa línea, vinculó la celebración con una concepción de Estado activo: “Es un mensaje de un Estado presente, de un Estado que no se aleja de la gente, que la cuida, que quiere que la salud funcione, que la educación funcione, con austeridad, pero presente”.

Además, destacó el rol del entramado social local: “Tenemos muchas cooperativas, una estructura social que mira a las personas, que no las deja afuera”.

Mirada social y mensaje político

Consultado sobre el escenario electoral, evitó definiciones concretas pero dejó en claro su posicionamiento: “Falta mucho, pero seguramente voy a estar cerca de esta comunidad siempre, en el rol que sea”.

En ese marco, planteó críticas al contexto actual y puso el foco en la situación social: “Cuando alguien habla de reconvertirse es porque no está viviendo lo que le pasa a quien perdió un trabajo. Muchas familias hoy están buscando qué hacer de su vida y el Estado nacional ahí no mira”.

Finalmente, llamó a construir un nuevo esquema político: “Creo que tenemos que barajar y dar de nuevo con coherencia, con honestidad, y pensar en un proyecto que nos vincule nuevamente con la sociedad desde otro lugar”.

Un modelo que busca proyectarse

La jornada dejó así una doble lectura: por un lado, la consolidación de una comunidad organizada, con fuerte identidad y participación; por otro, la expresión de un espacio político que empieza a mostrar volumen en el sur provincial.

“Esto es ejemplo de lo que nos pasa en Lagos, en Pérez y en muchas localidades de dirigentes que han sabido gestionar con honestidad y compromiso con su gente. Creo que es el faro que necesita nuestra provincia y la Argentina”, cerró Ferri.