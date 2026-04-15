La Capital | La Región | General Lagos

General Lagos celebró sus 128 años con una multitud y un fuerte mensaje de comunidad

La localidad vivió una jornada de festejos con desfile y festival popular. El discurso del jefe comunal definió políticas con mirada hacia el futuro

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

15 de abril 2026 · 08:52hs
La jornada dejó así una doble lectura: por un lado

La jornada dejó así una doble lectura: por un lado, la consolidación de una comunidad organizada, con fuerte identidad y participación; por otro, la expresión de un espacio político que empieza a mostrar volumen en el sur provincial.
General Lagos celebró sus 128 años con una multitud y un fuerte mensaje de comunidad

General Lagos celebró sus 128 años con una multitud y un fuerte mensaje de comunidad

General Lagos celebró sus 128 años con una multitud y un fuerte mensaje de comunidad

La comuna de General Lagos celebró el 12 de abril su 128° aniversario con una jornada que reunió a miles de vecinos y visitantes de toda la región, en una propuesta que combinó tradición, participación comunitaria y un fuerte mensaje político e institucional. Las actividades se desarrollaron a lo largo del día, con epicentro en el desfile de instituciones y un festival que tuvo su punto culminante con el show de La Delio Valdez.

Desde temprano, el pueblo mostró en la calle su entramado social, educativo, deportivo y cultural, en un desfile que puso en valor el trabajo cotidiano de escuelas, clubes, organizaciones intermedias, fuerzas de seguridad y espacios de salud. La participación masiva no solo reflejó identidad, sino también un sentido de pertenencia que se reafirma año a año.

General Lagos- festejos1jpeg

Una celebración con identidad colectiva

Luego del acto institucional, la jornada continuó con un festival popular que convocó a miles de personas durante toda la tarde. Con más de 75 artistas en escena y la participación de más de 130 emprendedores y emprendedoras de la localidad y la región, el evento se consolidó como un espacio clave para la promoción de la cultura y el fortalecimiento de la economía regional.

El cierre estuvo a cargo de La Delio Valdez, cuya presentación no solo aportó música y convocatoria, sino también un componente simbólico. La elección de la banda, ligada al cooperativismo y a la cultura popular, dialogó con el modelo de comunidad que se busca proyectar desde la gestión local: inclusión, acceso y participación.

Gral Lago- festejo2

Ferri, Corsalini y la construcción política

En ese marco, la presencia del intendente de Pérez, Pablo Corsalini, sumó una lectura política a la jornada. Para el presidente comunal, el vínculo responde a coincidencias en la forma de gestionar y en la mirada sobre el rol del Estado.

“Pablo es un intendente exitoso del sur de la provincia de Santa Fe y es un colega con quien compartimos ideas, proyectos. Con él coincidimos en una mirada política y por eso la presencia de él acá. No es el primer evento en el que está presente”, sostuvo Ferri.

Y agregó: “También es bueno que él pueda conocer las realidades de nuestra comunidad y que la gente pueda conocerlo. Me parece que es un valor joven, con una enorme proyección y que nosotros lo estamos acompañando desde nuestro lugar”.

GralLagos-festejo4

La reiteración de estos encuentros no pasa inadvertida en el escenario regional, donde comienzan a delinearse espacios de construcción política con proyección hacia el 2027.

Estado presente y comunidad organizada

En su discurso, Ferri también dejó definiciones sobre el modelo de gestión que impulsa. “Hoy fue un día hermoso, vibrante, con las instituciones y la ciudadanía en la calle, sintiendo orgullo de ser parte de esta comunidad que crece, que está en movimiento, que mira al futuro con esperanza”, expresó.

En esa línea, vinculó la celebración con una concepción de Estado activo: “Es un mensaje de un Estado presente, de un Estado que no se aleja de la gente, que la cuida, que quiere que la salud funcione, que la educación funcione, con austeridad, pero presente”.

Además, destacó el rol del entramado social local: “Tenemos muchas cooperativas, una estructura social que mira a las personas, que no las deja afuera”.

Mirada social y mensaje político

Consultado sobre el escenario electoral, evitó definiciones concretas pero dejó en claro su posicionamiento: “Falta mucho, pero seguramente voy a estar cerca de esta comunidad siempre, en el rol que sea”.

En ese marco, planteó críticas al contexto actual y puso el foco en la situación social: “Cuando alguien habla de reconvertirse es porque no está viviendo lo que le pasa a quien perdió un trabajo. Muchas familias hoy están buscando qué hacer de su vida y el Estado nacional ahí no mira”.

Finalmente, llamó a construir un nuevo esquema político: “Creo que tenemos que barajar y dar de nuevo con coherencia, con honestidad, y pensar en un proyecto que nos vincule nuevamente con la sociedad desde otro lugar”.

Un modelo que busca proyectarse

La jornada dejó así una doble lectura: por un lado, la consolidación de una comunidad organizada, con fuerte identidad y participación; por otro, la expresión de un espacio político que empieza a mostrar volumen en el sur provincial.

“Esto es ejemplo de lo que nos pasa en Lagos, en Pérez y en muchas localidades de dirigentes que han sabido gestionar con honestidad y compromiso con su gente. Creo que es el faro que necesita nuestra provincia y la Argentina”, cerró Ferri.

Noticias relacionadas
Las empresas del transporte interurbano piden un aumento tarifario

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento

El sistema de transporte interurbano se encuentra en crisis  

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Di Gregorio expresó:  “la limpieza de canales es una tarea que muchas veces no se ve, pero es fundamental para evitar problemas mayores cuando llegan las lluvias y garantizar que el agua escurra correctamente”. 

La limpieza de los canales rurales es una prioridad en el departamento General López

Las rutas nacionales fueron escenario de varias colisiones fatales en lo que va del año.

En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Lo último

El escándalo del propofol y fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

El escándalo del propofol y fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

Mala noticia en Boca: Agustín Marchesín se rompió los ligamentos cruzados

Mala noticia en Boca: Agustín Marchesín se rompió los ligamentos cruzados

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

El escándalo del propofol y fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

En 2025, hubo muertes por fentanilo adulterado. Hace pocos días, fue el escándalo por "fiestas de propofol". Temor entre quienes deben recibir estas drogas

El escándalo del propofol y fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Un fuerte temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
La Región

Un fuerte temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional
Economía

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
POLICIALES

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Ovación
El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

Por Luis Castro
Ovación

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

El 9 alternativo preferido en Newells es un juvenil, por sobre dos que llegaron como refuerzo

El 9 alternativo preferido en Newell's es un juvenil, por sobre dos que llegaron como refuerzo

Copa Libertadores: Central juega en Paraguay con la necesidad de traerse algo en los bolsillos

Copa Libertadores: Central juega en Paraguay con la necesidad de traerse algo en los bolsillos

Policiales
Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

La Ciudad
La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón
Información General

Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro
La Ciudad

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

La avioneta decomisada podrá ser rematada en la subasta de bienes
La ciudad

La avioneta decomisada podrá ser rematada en la subasta de bienes

Chocaron dos camiones en autopista a Santa Fe y uno cayó de un puente
LA REGION

Chocaron dos camiones en autopista a Santa Fe y uno cayó de un puente

Los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle
La Ciudad

Los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

Médica del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo
LA CIUDAD

Médica del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina
Economía

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones
La Región

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
Información General

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986