Granadero Baigorria celebra el Día Mundial de los Humedales con un llamado a la conservación El municipio destacó la importancia estratégica de estos ecosistemas y reforzó las políticas públicas destinadas a su preservación 2 de febrero 2026 · 12:51hs

La Reserva Natural Isla de los Mástiles, pulmón verde de Granadero Baigorria.

En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Municipalidad de Granadero Baigorria reafirmó su compromiso con la preservación de estos ecosistemas y destacó su valor estratégico para la ciudad y la región. “Entendemos que el cuidado del humedal no es solo una tarea ambiental, sino un pilar fundamental para la salud y el futuro de nuestra comunidad”, expresó el intendente Adrián Maglia.

La ciudad posee un privilegio geográfico único: una zona urbana integrada a las barrancas, las playas y la emblemática Reserva Natural Protegida Isla de los Mástiles. Este entorno, perteneciente a la ecorregión Delta e Islas del Paraná, funciona como un pulmón vital que mitiga el cambio climático al absorber carbono y regular temperaturas, protege contra inundaciones y tormentas al actuar como esponja natural, y sostiene la vida al albergar especies de flora y fauna únicas y amenazadas.

Identidad cultural El municipio subrayó que Baigorria es una ciudad que no solo mira al río, sino que lo vive, lo cuida y lo respeta. El trabajo realizado por el Área de Ambiente refleja la identidad cultural y el respeto por los saberes tradicionales de quienes habitan la zona.

En ese sentido, se invitó a vecinos y turistas a ser protagonistas en la conservación. Se recordó que la ciudad atraviesa una emergencia ígnea y está prohibido encender fuego en las islas o playas. También se insistió en la necesidad de llevar de regreso todos los residuos para mantener el ecosistema libre de plásticos, evitar el uso de parlantes para preservar el equilibrio sonoro de la fauna y respetar la biodiversidad, con la prohibición terminante de la caza, la tala y cualquier daño a la flora autóctona.

Finalmente, el municipio difundió las líneas de emergencia y denuncia disponibles ante la presencia de focos de incendio, cazadores furtivos o tala indiscriminada: 911 y Defensa Civil Municipal en la Isla, al 4711300. >> Leer más: Baigorria garantiza el acceso al río e inicia un servicio de traslados a la Isla de los Mástiles