La Capital | La Región | Granadero Baigorria

Granadero Baigorria celebra el Día Mundial de los Humedales con un llamado a la conservación

El municipio destacó la importancia estratégica de estos ecosistemas y reforzó las políticas públicas destinadas a su preservación

2 de febrero 2026 · 12:51hs
La Reserva Natural Isla de los Mástiles

La Reserva Natural Isla de los Mástiles, pulmón verde de Granadero Baigorria.

En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Municipalidad de Granadero Baigorria reafirmó su compromiso con la preservación de estos ecosistemas y destacó su valor estratégico para la ciudad y la región. “Entendemos que el cuidado del humedal no es solo una tarea ambiental, sino un pilar fundamental para la salud y el futuro de nuestra comunidad”, expresó el intendente Adrián Maglia.

La ciudad posee un privilegio geográfico único: una zona urbana integrada a las barrancas, las playas y la emblemática Reserva Natural Protegida Isla de los Mástiles. Este entorno, perteneciente a la ecorregión Delta e Islas del Paraná, funciona como un pulmón vital que mitiga el cambio climático al absorber carbono y regular temperaturas, protege contra inundaciones y tormentas al actuar como esponja natural, y sostiene la vida al albergar especies de flora y fauna únicas y amenazadas.

Identidad cultural

El municipio subrayó que Baigorria es una ciudad que no solo mira al río, sino que lo vive, lo cuida y lo respeta. El trabajo realizado por el Área de Ambiente refleja la identidad cultural y el respeto por los saberes tradicionales de quienes habitan la zona.

En ese sentido, se invitó a vecinos y turistas a ser protagonistas en la conservación. Se recordó que la ciudad atraviesa una emergencia ígnea y está prohibido encender fuego en las islas o playas. También se insistió en la necesidad de llevar de regreso todos los residuos para mantener el ecosistema libre de plásticos, evitar el uso de parlantes para preservar el equilibrio sonoro de la fauna y respetar la biodiversidad, con la prohibición terminante de la caza, la tala y cualquier daño a la flora autóctona.

Finalmente, el municipio difundió las líneas de emergencia y denuncia disponibles ante la presencia de focos de incendio, cazadores furtivos o tala indiscriminada: 911 y Defensa Civil Municipal en la Isla, al 4711300.

>> Leer más: Baigorria garantiza el acceso al río e inicia un servicio de traslados a la Isla de los Mástiles

Noticias relacionadas
Motín en Granadero Baigorria

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Un importante número de vecinos se acercó a La Planta para participar de distintas actividades programadas por el municipio de Venado Tuerto, como talleres, visitas guiadas, juegos para niños, eco emprendedores, patio de comidas y shows en vivo. 

Con la campaña "Objetivo cierre basural", Venado Tuerto consolida políticas de reciclaje y cuidado ambiental

Al igual que las movilizaciones realizadas en Pergamino, la ciudad del conflicto, las organizaciones ambientalistas conformadas por vecinos y víctimas locales y de otras poblaciones se concentrarán frente a Tribunales Federales de Rosario en apoyo a la querella.

Comienza el juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

La disminución en la natalidad en Santa Fe es parte de una tendencia nacional.

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Lo último

Un ex-Central confesó que tiene miedo por las políticas migratorias en Estados Unidos

Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

El gobernador Maximiliano Pullaro dice que la provincia se banca la ley incluso baja de recaudación por achique de Ganancias. La apuesta pyme y una diferencia

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada
POLICIALES

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Ovación
El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño
Ovación

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Policiales
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La Ciudad
Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Por Walter Palena

Ovación

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
El Mundo

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La Ciudad

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales