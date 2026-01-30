El proyecto Taller Verde Timbúes recibió donaciones de la Termoeléctrica San Martín El gobierno comunal de Timbúes recibió herramientas que se destinarán al fortalecimiento de tareas ambientales de la localidad 30 de enero 2026 · 13:30hs

En la jornada del martes último, personal de la Termoeléctrica José de San Martín realizó la entrega de diversas herramientas que serán destinadas al fortalecimiento de las tareas ambientales en la localidad de Timbúes. El presidente comunal, Antonio Fiorenza junto a Víctor Varela de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático recibieron las donaciones.

Esta acción se enmarca dentro del programa social y empresarial con el que cuenta la Termoeléctrica y corresponde a una solicitud del gobierno de Timbúes dentro del programa de medio ambiente. El proyecto se denomina “Taller Verde Timbúes – Uso Comunitario de Chipeadora para Emprendimientos Sustentables”.

El Taller Verde La iniciativa es impulsada y dirigida por la gestión comunal y tiene como objetivo la creación de un Taller de Valorización de Residuos Verdes, a través de la adquisición de una chipeadora, herramientas básicas y la adecuación de un espacio específico para la transformación de ramas, restos de poda y maderas descartadas en productos útiles y comercializables entre ellos (mulch, compost, briquetas, artesanías, entre otros).

El personal de la Termoeléctrica hizo entrega de los siguientes elementos: una sierra circular, una amoladora angular, un atornillador eléctrico, dos motosierras, un taladro eléctrico, una lijadora orbital, una lijadora de banda, una sierra caladora, una multiherramienta oscilante y dos sierras sinfín de banco.