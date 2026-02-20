La Capital | La Región | Jardín de infantes

Inauguraron un nuevo jardín de infantes en San Martín de las Escobas

Con la presencia del gobernador y autoridades provinciales, se habilitó el Jardín de Infantes N° 389 y además dos nuevas aulas en la escuela secundaria

20 de febrero 2026
La jornada concluyó con el tradicional corte de cintas y el recorrido por las nuevas instalaciones, en un clima de celebración compartida por autoridades, docentes, alumnos y vecinos.
La localidad de San Martín de las Escobas, en el departamento San Martín, vivió una jornada histórica el miércoles último con la inauguración del nuevo Jardín de Infantes N° 389 y la habilitación de dos aulas en la Eesopi N° 8138 “Justo José de Urquiza”, en el marco del programa provincial “1000 Aulas”.

El acto contó con la presencia del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro; el senador provincial Esteban Motta; la subdirectora de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni; y fueron recibidos por el presidente comunal Marcos Alarcón.

"La inauguración del flamante edificio del Jardín de Infantes N° 389 representa un avance fundamental para la educación inicial en la comunidad, brindando un espacio moderno y adecuado para el desarrollo de niños y niñas de la localidad", destacó el mandatario provincial.

Mil aulas

Asimismo, en el marco del programa “1000 Aulas” impulsado por el gobierno de la provincia, quedaron formalmente habilitadas dos nuevas aulas en la Eesopi N° 8138 “Justo José de Urquiza”, ampliando la infraestructura y mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Durante el acto, el senador Motta destacó la importancia de la presencia del gobierno provincial en cada rincón del territorio. “La cercanía del gobernador Maxi Pullaro con cada localidad demuestra un compromiso real con la educación”.

Afirmó que “estas dos nuevas aulas y este jardín no son solo obras, son oportunidades concretas para que nuestros chicos tengan una mejor calidad educativa y un futuro con más herramientas. Estamos acompañando a cada comunidad con hechos, no con palabras”, expresó.

Compromiso cumplido

El gobernador subrayó el cumplimiento de los compromisos asumidos al inicio de la gestión. “Cada obra que inauguramos es una promesa cumplida. Administramos los recursos con honestidad y austeridad para que vuelvan en infraestructura, en educación y en oportunidades. Este jardín y estas aulas son el resultado de un gobierno que trabaja con responsabilidad, que ordena las cuentas y que invierte donde más se necesita: en la educación de nuestros chicos”, afirmó.

La jornada concluyó con el tradicional corte de cintas y el recorrido por las nuevas instalaciones, en un clima de celebración compartida por autoridades, docentes, alumnos y vecinos, quienes destacaron la importancia de estas obras para el crecimiento y el futuro de San Martín de las Escobas.

