Se construye en Puerto San Martín un moderno edificio que se sumará al patrimonio municipal

La Municipalidad de Puerto San Martín construye con fondos propios en pleno centro cívico de la ciudad, sobre calle Reconquista entre Mendoza y Guillermo Kirk, un edificio de 570 metros cuadrados cubiertos . El lugar se pensó para servir de sede de la biblioteca de la ciudad y se sumará a otros del patrimonio municipal planificados y ejecutados durante la gestión de Carlos De Grandis.

La construcción se compone de módulos con mampostería de ladrillos razados, consta de una galería, un salón de lectura, en su ingreso un sector de recepción, un espacio donde se ubicará el escenario , y debajo del mismo, en subsuelo, se destinará a los sanitarios y kitchenette.

Este edificio posee un sub muramiento de hormigón elaborado y se eleva a un metro y medio en relación a la línea de la vereda, lo que le otorgará una impronta particular.

Las aberturas son de aluminio con vidrios de BH, doble vidriado hermético , de un importante tamaño, lo que convertirá a la edificación en un espacio muy luminoso con aprovechamiento de la luz solar. Contará con calefacción por loza radiante, y sus techos serán de madera y metal con diversas inclinaciones, lo que otorgará relevancia, destacándolo dentro del contexto.

La obra se encuentra en etapa de techado, y en la provisión de los servicios, con un avance en cuanto al exterior de un 80%, en cuanto al interior en etapa de revoques para continuar con la colocación de pisos una vez concluida la colocación del techo.

Puerto-biblioteca2

Patrimonio de Puerto San Martín

De Grandis supervisó la obra el miércoles 3 de diciembre y recordó que “cuando era concejal junto con mi compañero de bancada, Carlos Marinucci, nos oponíamos a la venta de la nave ex Cevitón, porque pensábamos que estas manzanas debían ser el futuro Centro Cívico de Puerto General San Martín, y cuando llegamos al ejecutivo comenzamos este proceso que ya cuenta con edificios que son el orgullo de los puertenses”.

Puerto-biblioteca1

A continuación, el intendente enumeró al “Centro Cultural “Batalla Punta Quebracho, el Teatro, lindero a este edificio que estamos construyendo se ubica el Registro Civil, y en el mismo sector la casa propia del ‘Grupo Despertar’, el Centro de Desarrollo Infantil, la comisaría local construida con recursos municipales, y a pocos metros el Centro de Salud ‘Catalina Salomón’”.

Además, mencionó: “logramos recuperar un predio sobre avenida Córdoba donde vamos a levantar el nuevo edificio donde funcionará la Municipalidad” y agregó “esta nueva obra que estamos ejecutando pensamos cederla en comodato a una institución pública, como probablemente sea la Biblioteca Juan Bautista Alberdi”.

