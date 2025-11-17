La Capital | La Ciudad | nene

Investigan amenazas de golpes al nene encerrado por su madre en barrio Echesortu

La joven de 21 años quedó bajo prisión preventiva efectiva tras el rescate de su hijo en el balcón de un departamento

17 de noviembre 2025 · 12:04hs
El nene estaba en la planta alta de un inmueble sobre Valparaíso al 1400.

Foto: Telefe Rosario.

El nene estaba en la planta alta de un inmueble sobre Valparaíso al 1400.

Dos personas fueron imputadas el último sábado por el encierro de un nene de 4 años en un departamento de la zona oeste de Rosario. La madre quedó bajo sospecha por amenazas de golpes y continuará detenida como parte de las primeras medidas vinculadas a la causa penal.

La Justicia provincial dictó una orden de prisión preventiva efectiva por 60 días para Claribel Q. al final de la audiencia sobre el operativo para rescatar a su hijo en Valparaíso al 1400. En cambio, la pareja de la joven fue liberada bajo fianza y deberá cumplir una serie de reglas de conducta con el mismo plazo.

La joven de 21 años y Leandro D. fueron detenidos desde el jueves pasado, cuando un grupo de policías allanó su casa a metros del cruce con calle Zeballos. Previamente, los vecinos habían escuchando al niño mientras gritaba y lloraba porque estaba solo y nadie podía ingresar a la planta alta del inmueble.

Un nene encerrado en barrio Echesortu

La fiscal Mariela Gusso sostuvo que ambos imputados fueron coautores de privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, hizo una distinción en cuanto a la conducta de la joven y planteó que el delito se considera agravado por violencia o amenazas de parte de la madre. A continuación, la jueza Paula Álvarez aceptó el pedido de prisión preventiva hasta el 22 de diciembre.

Uno de los argumentos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para solicitar la medida cautelar efectiva se refiere al testimonio de los policías que allanaron el domicilio. Cuando lograron entrar, el nene les pidió que no le dijeran nada a su mamá porque ella le pegaba.

La encargada de la investigación confirmó que la pareja y la víctima convivían en el departamento de calle Valparaíso. El día de la denuncia se fueron en bicicleta y cerraron la puerta con llave.

La situación llamó la atención de los vecinos, ya que el niño se asomó al balcón a los gritos para pedir que no lo dejaran solo. Las dos personas lo ignoraron y se retiraron alrededor de las 10.15 de la mañana.

¿Qué pasó con el nene encerrado?

Una hora más tarde, el dueño del departamento le dio autorización a los policías para que ingresaran por la fuerza. Los agentes derribaron la puerta y comprobaron que no había nadie más dentro del inmueble.

Después del rescate, la abuela del nene se hizo cargo de cuidarlo. Tanto la madre como la pareja fueron demorados ni bien regresaron a su hogar, pero sólo la mujer continuará tras las rejas en esta etapa de la investigación.

Si bien la fiscal también había pedido la prisión preventiva del muchacho detenido, la jueza ordenó la liberación tras el pago de una fianza de 300.000 pesos. Durante los próximos 60 días tiene prohibido contactarse con el niño y con su grupo familiar. Tampoco puede acercarse a menos de 500 metros de distancia de su nueva residencia. Hasta que se revisen las medidas cautelares, Leandro D. no puede salir de la provincia de Santa Fe y debe presentarse una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

