Incendios en las islas: brigadistas trabajan para evitar que el fuego se extienda hacia el norte del Cordón

Este martes, en declaraciones a La Capital , el secretario de Defensa Civil de la provincia, Roberto Rioja, manifestó que "hoy el viento va a seguir soplando del sector sur así que consideramos que R osario no se vería afectada por el humo . Lo que se estima para hoy es que no haya ráfagas como las que hubo este lunes y que dificultó el trabajo de los brigadistas . Estamos trabajando con cuatro grupos de brigadistas Y hoy se suma otra brigada de Parques Nacionales y esperamos tener contenido este punto".

El funcionario señaló que los focos principales se encuentran ubicados "en el mismo que estamos trabajando desde hace varios días, es decir entre Granadero Baigorria y San Lorenzo. El fuego formó tres o cuatro cabezas y una se estiró más al norte producto del viento sur".

Respecto a los nuevos brigadistas provenientes de la Dirección Nacional de Parques Nacionales se sumarán a los de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Según Rioja "serán unos ocho y servirán para ser destinados a algún foco importante. En el primer vuelo de la mañana vamos a determinar los focos y a partir de allí comenzamos a organizar las tareas de las brigadas".

En los últimos días, sobre todo durante el fin de semana, Rosario se vio nuevamente envuelta en una espesa nube de humo y las cenizas en los patios de las casas y las calles fueropn la postal más corrientes por esas horas. Para tener al menos un respiro, se espera.

incendio islas.jpg

En tanto, en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, la directora de Conservación y Regeneración del Ambiente de la provincia, Clara Mitchell, destacó que más allá del alivio generado por la rotación del viento la situación en el humedal es "severísima".

“Apenas sea posible por cuestiones climatológcas y otras, los brigadistas se trasladarán por helicóptero al lugar del incendio, desde donde podrán o no solicitar refuerzo de aviones hidrantes”, describió la funcionaria. “El área está muy seca porque las heladas de mayo y junio dejaron mucho de lo que se llama biocombustible fino, pero en el 95 por ciento de los casos está la mano del hombre detrás de esto. En el humedal, el disturbio natural que rige es la inundación. En él, el agua no sólo está en los riachos sino también, en la tierra, y aunque el nivel del río subió un poco, todavía falta", describió la situación.

Con respecto a la postura de la provincia entrerriana, Mitchell aseguró: “En el último año notamos un cambio muy grande en la predisposición a trabajar, a partir de su último cambio de autoridades, pero necesitamos que la Justicia esté a la altura de las circunstancias, sancionando a las personas que estén detrás de las quemas. No debe ser fácil, como no es fácil para nosotros apagar el fuego, pero no tiene que ser imposible”.