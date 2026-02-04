Hay tres proyectos para eliminar a los cuidacoches en Santa Fe, pero no se debaten

El debate de la actividad de los cuidacoches trascendió los niveles locales y en los pasillos de los principales municipios de Santa Fe instan a que la Legislatura discuta y sancione contra la actividad de cuidados y limpieza de vehículos en la vía pública . En este sentido, existen al menos tres proyectos, que, aunque tengan diferencias, tienen el mismo propósito.

Integrantes de la Legislatura provincial advirtieron que el control de los cuidacoches “y más en esta época de autonomías” corresponde a cada ciudad, afirmaron a La Capital . De todas formas, varios municipios reclamaron más de una vez un cambio en la norma de Santa Fe para que la policía pueda accionar contra estos trabajadores informales sólo por el hecho de cuidar un auto o moto.

Desde la Municipalidad de Santa Fe, hasta funcionarios de la ciudad de Rosario expusieron límites para accionar contra esta actividad por la falta de tipificación en el código penal. Cualquier freno a los cuidacoches se traduce en un acta y una contravención , las detenciones que se realizan están enmarcadas en la averiguación de datos y no pueden extenderse por más de seis horas si no hay delito, según lo establece el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe. Al cumplirse ese periodo, la persona que fue demorada regresa a la calle y a la actividad irregular.

En este contexto, el diputado Walter Ghione y Germán Scavuzzo desde la Cámara de Diputados presentaron distintos proyectos entre abril y agosto de 2024, mientras que el senador por Rosario, Ciro Seisas hizo lo propio en mayo de 2025.

¿Qué proponen los proyectos contra cuidacoches?

La iniciativa de Ghione apostó por modificar el Código Contravencional de Santa Fe y señaló a los espectáculos masivos como su principal objetivo. La sanción que propone es el arresto hasta 30 días.

En tanto, Scavuzzo apuntó directamente a modificar el Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe e imponer un arresto de 10 a 30 días para los cuidacoches.

Por su parte, Seisas presentó un proyecto para lograr una nueva ley en Santa Fe con una mirada integral. Si bien propone detenciones y multas, también afirmó la importancia de generar un programa para la reinserción de los cuidacoches intervenidos.

Los tres textos están en la legislatura, pero no lograron avanzar en las comisiones y ni llegaron al recinto.

>> Leer más: El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

El proyecto de Ghione

El primero en presentarse fue el de Walter Ghione, referente del partido UNO, que propuso modificar la ley 10.703, que establece el Código Contravencional de la provincia de Santa Fe.

Su solicitud insistió en modificar el artículo 74 bs del Código y redactarlo de la siguiente forma: “Quien sin acreditar habilitación o permiso de la autoridad competente ofrezca o preste en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento o cuidado de coches exigiendo contraprestación a cambio, dentro de un radio de quince (15) cuadras de donde se lleva a cabo el espectáculo masivo, sea artístico, deportivo o de otra naturaleza y desde las tres (3) horas antes de su inicio y hasta (2) dos horas posterior a su finalización, será sancionado con arresto desde 10 (diez) hasta 30 (treinta) días. En caso de tratarse de un estadio y probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución u organizador, se sanciona a la entidad con multa de 100 (cien) JUS 300 (trescientos) JUS y clausura de sus instalaciones de 15 a 30 días sin perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales”.

Entre sus considerandos, Ghione explicó que la problemática de los cuidacoches se agrava ante “la crisis económica” que “ataca los bolsillos de las familias de nuestro país”. Además, detalló que esta actividad informal se da en “centros comerciales, polos gastronómicos, plazas, hospitales, parques, balnearios y/o edificios públicos”, pero que “reviste especial gravedad en cuanto a espectáculos deportivos y artísticos masivos detrás de los cuales podemos observar verdaderas bandas mafiosas detrás de la organización de esta actividad”.

>> Leer más: Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Según, el diputado de UNO su proyecto “es perfectamente compatible con algunas experiencias existentes en ciudades como la de Rosario de ‘cuidacoches solidarios’ en las cuales el Concejo Municipal autoriza expresamente a una entidad benéfica a realizar actividades de ordenamiento del estacionamiento de vehículos a través del pago de un bono solidario que se destina comúnmente a hospitales u otras entidades”.

El proyecto de Scavuzzo

El legislador de Unidos planteó un texto concreto en el que busca modificar el artículo 64 bis, en el Libro III, "De las faltas y sus penas", Titulo II, "Contra la tranquilidad y el orden público", Capítulo I, de la Ley 10. 703 y mod, dentro del Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe.

Scavuzzo, en su proyecto que lleva el acompañamiento de Martín Rosua, dispuso que el artículo 64 bis señalado quede de la siguiente manera: "Quien, sin acreditar habilitación o permiso de la autoridad competente, ofrezca en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento exigiendo contraprestación, será sancionado con arresto de 10 (diez) a 30 (treinta) días".

>> Leer más: Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Entre sus fundamentos, destacaron que "el problema de los cuidacoches se ha ido complicando en los últimos años" e hicieron un repaso histórico de esta práctica: "En un primer momento lo hacían como respuesta a la crisis económica... Sin embargo, lo que antes funcionaba como un contrato verbal, entre los cuidadores de coches y los titulares de los autos, se ha ido convirtiendo en una obligación por miedo a la reacción que dichos cuidadores puedan tener contra, no solo los vehículos, sino también contra los mismos titulares".

"Con esta prohibición le brindaremos posibilidades de acción a los municipios corno también a las fuerzas policiales para poder actuar y evitar que estas situaciones se sigan desarrollando con naturalidad", esgrimieron los diputados.

El proyecto de Seisas

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, hizo su presentación en mayo de 2025 y buscó crear una nueva ley en Santa Fe.

En su artículo 1, dispuso “la prohibición en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe de todas aquellas conductas o actividades que, sin autorización de la autoridad competente, persigan u ofrezcan a cambio de la percepción de beneficios o retribuciones económicas consensuadas o no, la intermediación en la reserva, administración o cuidado de espacios físicos ya sea para facilitar o permitir la guarda o el estacionamiento de vehículos en los distintos sectores de la vía pública, como así también las relacionadas con el cuidado, lavado o limpieza de los mismos, se encuentren éstos estacionados o no”.

Además, exige que la autoridad de aplicación sea interministerial entre la cartera de Justicia y Seguridad, la de Desarrollo e Igualdad y la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En esta línea, propone realizar y coordinar un relevamiento territorial junto con los gobiernos municipales para identificar a las personas que realicen las actividades del artículo mencionado. También, las autoridades de aplicación tendrán conocimiento de “programas, capacitaciones, cursos y talleres de formación en oficios que se dicten en cada” localidad con el fin de “gestionar y asegurar la vinculación y el acceso a los mismos”.

El proyecto señaló que los cuidacoches intervenidos que quieran formar parte del Portal de Intermediación laboral, un sitio web que deberá crearse para conectar a las personas con empresas o empleadores, que recibirán beneficios en caso de incorporarlos.

Seisas sostuvo que sus objetivos es erradicar las actividades irregulares en la vía pública y lograr la inclusión “de las personas que en situación de vulnerabilidad social o laboral desarrollen las actividades descritas en el artículo primero”.

El artículo 7 de la iniciativa del senador rosarino solicitó incorporar “el artículo 66 bis en el Libro III, "De las faltas y sus penas", Título II, "Contra la tranquilidad y el orden público", Capítulo I, de la Ley 10.703 Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe”, el siguiente texto: “Quien, sin contar con la debida autorización de la autoridad competente, ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, será sancionado si persistiera en la conducta luego de recibir advertencia por parte de la autoridad, con: multa de 10 a 50 unidades fijas (un litro de nafta super por cada unidad) o trabajo de utilidad pública de 2 a 10 días. En caso de reincidencia, se impondrá pena accesoria de arresto de hasta 5 días”.

En caso de que el accionar del cuidacoche sea organizado por dos o más personas, la policía podrá detenerlo entre 5 y 15 días. En tanto, el coordinador del grupo podrá ser detenido de 20 a 60 días.

La zona donde los tres ministerios podrán trabajar en la intervención de cuidacoches serán: lugares donde exista estacionamiento medido o esté gestionada por entidades autorizadas por la autoridad competente; a 20 cuadras a la redonda durante eventos públicos masivos; o cuando haya aprovechamiento de “desigualdad de género, de edad, de discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio”.