Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Gastón Salmain actuará como subrogante en dos tribunales en la capital provincial, mientras sigue al frente del suyo en Rosario.

Salmain está procesado por corrupción y la Cámara Federal Penal debe resolver el pedido de prisión preventiva que hizo el juez Carlos Vera Barros

El juez federal Nº 1 de Rosario, Gastón Salmain , quien enfrenta una acusación por corrupción y hasta un pedido de detención de la Fiscalía, puesto "en pausa" hasta el momento por la inmunidad que otorga ese cargo, fue nombrado al frente, como magistrado subrogante, de un juzgado en la ciudad de Santa Fe. Ya había sido nombrado subrogante en otro. De esta manera, son tres en total, y queda expuesto una vez más el histórico atraso que se da desde hace más de 30 años en la cubertura de cargos en ese fuero en la provincia de Santa Fe y que entra en colisión con argumentos jurídicos.

Por un lado, está la necesidad de cubrir cargos de funcionarios con licencias, ya sea por enfermedad o por vacaciones Y por el otro, está la situación de un juez, que es investigado por corrupción, que tiene un pedido de prisión preventiva que debe resolverse en los próximos días, y que es al que le corresponde por el organigrama de la Justicia Federal reemplazar a colegas que se ausentan temporalmente de sus funciones o cubrir cargos que están vacantes hace años.

Las designaciones de Salmain como subrogante en juzgados en la capital provincial fueron resueltas por la Cámara Federal de Rosario , tribunal superior que tiene su jurisdicción en toda la provincia de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires. Actualmente, está compuesta por tres jueces, pero tiene 6 cargos aún vacantes. Esos tres magistrados deben actuar como segunda instancia en temas penales y como ordenadores para cubrir puestos en once juzgados, de los cuales solo 5 cuentan con titulares designados.

La Cámara ya había nombrado a Salmain al frente del Juzgado Federal Nº1 de Santa Fe. Y desde la próxima semana, por la licencia de su colega Aldo Alurralde, quedará a cargo del Nº2 de la capital de la provincia. Si se tiene en cuenta que también está a cargo del Juzgado Nº2 de Rosario, con el reemplazo de Alurralde, entonces tendrá bajo su órbita tres juzgados. Toda una paradoja ante un funcionario que enfrenta serios cargos penales.

"Este problema no existiría si el Poder Ejecutivo de la Nación decidiera cubrir todos los cargos que están vacantes en Tribunales Federales y que cada juzgado tenga un juez titular. Las subrogancias se cumplirían sin necesidad de nombrar a magistrados de otras jurisdicciones", dijo a La Capital una fuente judicial.

Qué se le imputa al juez Salmain

Salmain se encuentra procesado por los delitos de cohecho y prevaricato. Lo acusan de haber firmado una resolución judicial que habría favorecido a una financiera con la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en un contexto de fuerte brecha con el mercado paralelo. La investigación apunta a determinar si esa decisión fue adoptada a cambio del pago de una coima. Así lo entendieron los fiscales que investigaron el caso y que por ese motivo pidieron su suspensión en el cargo y también su detención.

En su resolución de procesamiento, en sintonía con lo planteado por los fiscales, el juez Carlos Vera Barro incluyó la prohibición de salir del país. Salmain no quiso renunciar como juez para someterse al proceso y el planteo de remoción en su contra aún está a consideración del Consejo de la Magistratura. La situación del juez es tan comprometida que la Cámara Federal de Casación Penal no lo autorizó a salir del país hasta que el caso se resuleva. El año pasado, el magistrado había agotado todas las vías judiciales para obtener autorización y viajar a España e Italia entre el 26 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Salidas al exterior prohibidas

Al dictar su procesamiento, el juez Carlos Vera Barros le prohibió expresamente salir del país, una medida que luego fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y que ahora recibió el aval definitivo de Casación.

La Sala de Feria de Casación, integrada por las juezas y jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Javier Carbajo, rechazó de manera unánime el planteo. En su fallo, el tribunal consideró que existía riesgo procesal y que la salida del país podía entorpecer el avance de la investigación, además de señalar que las razones personales invocadas no justificaban levantar la medida.

Además, la Cámara Federal Penal de Rosario debe resolver el pedido de prisión preventiva presentado por Vera Barros.