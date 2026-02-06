La Capital | Policiales | Rosario

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Gastón Salmain actuará como subrogante en dos tribunales en la capital provincial, mientras sigue al frente del suyo en Rosario.

6 de febrero 2026 · 12:56hs
Salmain está procesado por corrupción y la Cámara Federal Penal debe resolver el pedido de prisión preventiva que hizo el juez Carlos Vera Barros 

Foto: Senado de la Nación.

Salmain está procesado por corrupción y la Cámara Federal Penal debe resolver el pedido de prisión preventiva que hizo el juez Carlos Vera Barros 

El juez federal Nº 1 de Rosario, Gastón Salmain, quien enfrenta una acusación por corrupción y hasta un pedido de detención de la Fiscalía, puesto "en pausa" hasta el momento por la inmunidad que otorga ese cargo, fue nombrado al frente, como magistrado subrogante, de un juzgado en la ciudad de Santa Fe. Ya había sido nombrado subrogante en otro. De esta manera, son tres en total, y queda expuesto una vez más el histórico atraso que se da desde hace más de 30 años en la cubertura de cargos en ese fuero en la provincia de Santa Fe y que entra en colisión con argumentos jurídicos.

Por un lado, está la necesidad de cubrir cargos de funcionarios con licencias, ya sea por enfermedad o por vacaciones Y por el otro, está la situación de un juez, que es investigado por corrupción, que tiene un pedido de prisión preventiva que debe resolverse en los próximos días, y que es al que le corresponde por el organigrama de la Justicia Federal reemplazar a colegas que se ausentan temporalmente de sus funciones o cubrir cargos que están vacantes hace años.

Las designaciones de Salmain como subrogante en juzgados en la capital provincial fueron resueltas por la Cámara Federal de Rosario, tribunal superior que tiene su jurisdicción en toda la provincia de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires. Actualmente, está compuesta por tres jueces, pero tiene 6 cargos aún vacantes. Esos tres magistrados deben actuar como segunda instancia en temas penales y como ordenadores para cubrir puestos en once juzgados, de los cuales solo 5 cuentan con titulares designados.

Tres juzgados a cargo

La Cámara ya había nombrado a Salmain al frente del Juzgado Federal Nº1 de Santa Fe. Y desde la próxima semana, por la licencia de su colega Aldo Alurralde, quedará a cargo del Nº2 de la capital de la provincia. Si se tiene en cuenta que también está a cargo del Juzgado Nº2 de Rosario, con el reemplazo de Alurralde, entonces tendrá bajo su órbita tres juzgados. Toda una paradoja ante un funcionario que enfrenta serios cargos penales.

>> Leer más: Verano sin Europa para el juez Salmain: La Justicia le prohibió salir del país por la causa de corrupción

"Este problema no existiría si el Poder Ejecutivo de la Nación decidiera cubrir todos los cargos que están vacantes en Tribunales Federales y que cada juzgado tenga un juez titular. Las subrogancias se cumplirían sin necesidad de nombrar a magistrados de otras jurisdicciones", dijo a La Capital una fuente judicial.

Qué se le imputa al juez Salmain

Salmain se encuentra procesado por los delitos de cohecho y prevaricato. Lo acusan de haber firmado una resolución judicial que habría favorecido a una financiera con la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en un contexto de fuerte brecha con el mercado paralelo. La investigación apunta a determinar si esa decisión fue adoptada a cambio del pago de una coima. Así lo entendieron los fiscales que investigaron el caso y que por ese motivo pidieron su suspensión en el cargo y también su detención.

En su resolución de procesamiento, en sintonía con lo planteado por los fiscales, el juez Carlos Vera Barro incluyó la prohibición de salir del país. Salmain no quiso renunciar como juez para someterse al proceso y el planteo de remoción en su contra aún está a consideración del Consejo de la Magistratura. La situación del juez es tan comprometida que la Cámara Federal de Casación Penal no lo autorizó a salir del país hasta que el caso se resuleva. El año pasado, el magistrado había agotado todas las vías judiciales para obtener autorización y viajar a España e Italia entre el 26 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Salidas al exterior prohibidas

Al dictar su procesamiento, el juez Carlos Vera Barros le prohibió expresamente salir del país, una medida que luego fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y que ahora recibió el aval definitivo de Casación.

>> Leer más: "Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"

La Sala de Feria de Casación, integrada por las juezas y jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Javier Carbajo, rechazó de manera unánime el planteo. En su fallo, el tribunal consideró que existía riesgo procesal y que la salida del país podía entorpecer el avance de la investigación, además de señalar que las razones personales invocadas no justificaban levantar la medida.

>> Leer más: Piden la detención de un juez federal de Rosario por una oscura maniobra en favor de un financista

Además, la Cámara Federal Penal de Rosario debe resolver el pedido de prisión preventiva presentado por Vera Barros.

Noticias relacionadas
La UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires se reúnen este viernes en la Secretaría de Trabajo

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Un torneo de vóley inclusivo enciente una causa benéfica en Rosario y alrededores.

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

pasion de carnaval: empezo a bailar a los ocho anos y ahora dirige la comparsa

Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

el tiempo en rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Ver comentarios

Las más leídas

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Lo último

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

El conductor quedó demorado después del siniestro vial en un cruce de calles semaforizado. No se registraron otras personas lesionadas

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ovación
Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno
Ovación

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Policiales
Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

La Ciudad
Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina