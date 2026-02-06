Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

La búsqueda de Jorgelina Ferroni se cerró días después del pedido de colaboración del Ministerio Público de la Acusación

La Fiscalía Regional Segunda confirmó este viernes que encontraron a una mujer desaparecida días atrás en el oeste de la ciudad. Además de la ubicación, los investigadores constataron que se encontraba en buen estado de salud y así despejaron dudas en cuanto a su situación.

Jorgelina Ferroni había sido vista por última vez el lunes pasado, cuando se fue de su casa. Dos días más tarde, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió su foto en un pedido de colaboración público , ya que no había regresado.

La denuncia sobre la situación de la mujer de 43 años dio paso a una búsqueda de paradero con un punto de partida en Lavalle al 2100 , donde tiene domicilio. En el cierre de la semana, las autoridades consiguieron determinar dónde estaba.

Según fuentes oficiales, Ferroni se fue de su casa la noche del 2 de febrero . Ante la falta de novedades respecto de su ubicación, el MPA se hizo cargo de investigar qué había ocurrido desde entonces y finalmente consiguió corroborar la localización.

Jorgelina Ferroni El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este viernes el final de la búsqueda de paradero de Jorgelina Mariana Angélica Ferroni (43), hallada en buen estado de salud. Foto: MPA.

Una vez que se pudo comprobar la identidad de la persona hallada, la Fiscalía dio a conocer el avance y finalizó la búsqueda. A la hora del anuncio, voceros del organismo judicial agradecieron la colaboración de la población para abordar el tema.

>> Leer más: Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada

Si bien la investigación comenzó en torno a la vivienda ubicada entre los barrios Echesortu y Cinco Esquinas, el pedido de información del MPA se extendió mucho más allá de esa zona a medida que se replicaron las publicaciones en redes sociales. En casi 48 horas desde que se lanzó la solicitud de manera formal, el procedimiento concluyó con buenos resultados.