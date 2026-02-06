La Capital | Información General | Ian Moche

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

El joven de 13 años habló en LT8 sobre los dichos de la libertaria, que lo acusó de simular su autismo, condición que lo transformó en referente en discapacidad

6 de febrero 2026 · 14:17hs
La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a protagonizar un momento repudiable en la televisión. Ante un silencio ensordecedor de quienes compartían debate, la referente de La Libertad Avanza aseguró que Ian Moche, el joven de 13 años activista por los derechos en discapacidad, “actúa de autista”. Sus declaraciones repercutieron y hubo cientos de mensajes en apoyo del adolescente, que en comunicación con LT8 respondió: “No guardo rencor porque se puede equivocar”.

Lemoine estuvo el martes por la noche en el programa de Esteban Trebucq por LN+. Siempre polémica, la diputada libertaria apuntó contra la mamá de Ian Moche, Marlene: “Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”. Lemoine aludía a declaraciones de una de las hermanas de Ian en un streaming oficialista y retrucó: “Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales”. Sin embargo, no presentó argumentos científicos para sostener sus dichos y la frase quedó dentro del espacio televisivo. Ninguno de los presentes desmintió, criticó o pidió explicaciones a la diputada.

La frase de Lemoine retumbó y llegó a los oídos de Moche que con 13 años respondió en LT8 con un temple digno de un adulto y pidió hablar con la libertaria: “Nosotros tratamos de hablar. Lo intentamos hacer antes de que ocurriera esto. Hablamos con todos los políticos, de todos los partidos. No tendría problema (de hablar con Lemoine), porque no guardo rencor porque se puede equivocar. Lo único que pido es una disculpa, que se solucione y no vuelva a pasar. Realmente me gustaría poder hablar con ella y el presidente Javier Milei para hacer un pase de página. Ya lo solté y perdoné a ambos. Haría un salto de página y empezar de nuevo para sacar cosas positivas”.

Ian Moche sobre los dichos de Lemoine

La entrevista de Ian Moche con LT8 se dio gracias al aval de la madre del joven, Marlene, que luego de las polémicas del 2025, volvieron a estar en los medios a raíz del comentario de Lemoine. El joven aseguró estar bien y sentirse acompañado por su familia y amigos del colectivo de artistas neurodivergentes, Drawing Goats, del cual forma parte.

“Estoy mejor después de los comentarios lindos. Se la pasaron hablando de mi todo el día y no hablaron de cosas importantes como lo del 4 de febrero, el día "D", respecto a la emergencia en discapacidad”, dijo Moche. El pasado miércoles el gobierno nacional reglamentó la ley en Emergencia en Discapacidad, sin embargo, Ian manifestó su disconformidad “aún no está claro lo que va a pasar porque lo que comunicó el gobierno tampoco es tan exacto y quedaron dudas”.

Los mensajes en apoyo a Ian Moche llegaron de a cientos, por texto, videos y mensajes privados en las redes sociales. “Todo eso es motivador y me emocionó mucho para poder seguir siendo activista”.

Ian Moche reconoció que los dichos de Lemoine fueron un “espaldarazo” para que se hable del 4 de febrero y la reglamentación parcial de la ley de Emergencia en Discapacidad.

El activimos de Ian Moche

Al solicitar una entrevista con Lemoine y con Milei, Moche explicó que el objetivo es conocerse mejor para poder “construir todos juntos una sociedad más amigable”. Además, reconoció reuniones con otros referentes de La Libertad Avanza que “fueron muy empáticos y realmente quieren trabajar”.

El historial de Moche cuenta con reuniones con Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, María Eugenia Vidal o visitas a La Rioja donde se reunió con Ricardo Quintela y Alfredo Menem, entre otras.

Intentando dar un cierre a una discusión mediática, Moche se despachó con un mensaje llamando a la conciencia de la sociedad: “Tenemos que salir y decir, no debemos tener miedo. Los mayores activistas son jóvenes. Las críticas hablan más de la persona que crítica que de vos mismo. Vos tenes que seguir con tu activismo, comunicar desde el amor y realmente de esa forma vamos a hacer una sociedad más amigable. Cuando tengan un desafío se imaginen una puerta y cruzarla, vamos a tener un montón de puertas para seguir cruzando. Porque si no las cruzamos, inclusive las que tienen astillas, no estaríamos vivos. Por lo tanto tenemos que seguir cruzando puertas todos juntos para hacer una sociedad más amigable”.

Ian Moche afuera de los medios

Moche reveló que no tiene relación con sus compañeros de secundaria y que en 2025 sufrió bullying: “Noté que mis compañeros gritaban ‘viva Milei’ a mis espaldas. Rara vez se acercaron a preguntarle sobre sus cruces con el presidente. Por otro lado, destacó el trabajo del cuerpo docente, encabezado por la directora Marcela, “para que los últimos meses fueran menos feos”.

Embed - IAN MOCHE frente a las declaraciones de LILIA LEMOINE

En 2026 comienza su segundo año en la secundaria y el cambio de profesores lo asusta. Las discusiones mediáticas llevadas al aula lo agotan, pero le gusta estudiar: “Vamos a tratar de seguir cursando. Sé que hay mucha gente con empatía y eso que hizo que yo siga”, sostuvo.

En el aire de LT8, Ian Moche adelantó que se siente seducido por la idea de ser periodistas “hacer entrevistas, conducir, ser cronista” y “escribir libros y traducirlos al japones”, para eso estudia y sueña con conocer el país asiático cuando cumpla 16 años.

