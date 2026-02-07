La Capital | Ovación | Central

Central: Almirón tomó nota del último partido y confirmó el equipo con una variante

Para el choque en el José María Minella ante Aldosivi, el entrenador Canalla dispuso el ingreso de Gaspar Duarte en lugar de Enzo Copetti

Por Elbio Evangeliste

7 de febrero 2026 · 15:52hs
Jorge Almirón espera que su Central esté a la altura en Mar del Plata y pueda sumar su segundo triunfo en el torneo.

Jorge Almirón espera que su Central esté a la altura en Mar del Plata y pueda sumar su segundo triunfo en el torneo.

Hasta aquí, Jorge Almirón dejó en claro tener una base establecida del equipo y este partido frente a Aldosivi no fue la excepción. Por eso, el entrenador de Central cambió muy poco en relación a los once que vienen de igualar contra River en el Gigante de Arroyito.

La única variante que metió el técnico canalla fue el ingreso de Gaspar Duarte en lugar de Enzo Copetti, por lo que el equipo será el mismo que el que jugó el segundo tiempo en el último partido.

La apuesta de Almirón

Esta apuesta tiene cierta lógica, ya que fue evidente la diferencia en el rendimiento que mostró el equipo en el primer tiempo y en el segundo. Con Copetti en cancha, como ladero de Alejo Veliz, al Canalla le costó generar juego, pero en la segunda mitad todo cambió.

>> Leer más: Central, con un arranque más pobre en puntos pero con mejores expectativas

DuarteVB
Gaspar Duarte ingresó en el entretiempo frente a River y varias veces logró sacar provecho de su velocidad.

Con Duarte en cancha, el Canalla se paró distinto, con cuatro en el medio y con Ángel Di María como mediapunta. Con esa forma de jugar, Central lució mejor que River y pudo hacerse dueño del trámite.

El propio Di María habló tras ese partido del cambio que habían mostrado de un tiempo a otro y Almirón evidentemente también tomó nota, por eso se da la variante ahora para enfrentar a Aldosivi en el José María Minella.

En tanto, finalmente Agustín Sández irá por Alexis Soto.

Los once de Central

De esta forma, Central saldrá a jugar ante el Tiburón con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Agustín Sández; Gaspar Duarte, Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María; Alejo Veliz.

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta