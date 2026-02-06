La Capital | La Región | Baigorria

Baigorria prepara una tarde de radio en vivo y nostalgia en la Reserva Natural

Este sábado 7 de febrero, la ciudad se prepara para combinar la magia de la radio en vivo con el ritmo de los mejores clásicos de las décadas del ‘80 y ‘90

6 de febrero 2026 · 14:00hs
Después, al caer el sol, a partir de las 20, la música tomará el protagonismo total con el inicio de la Fiesta Retro. Un viaje en el tiempo a través de los hits que marcaron una época, mezclados en vivo por reconocidos DJ. 

La ciudad de Granadero Baigorria será epicentro de una tarde para rememorar la música de las décadas del ‘80 y ‘90 en el contexto idílico de la Reserva Natural. La actividad comenzará a las 18 con una emisión especial de Radio POP 96.1.

El evento contará con la conducción de "El Loco" Cristian Peiti, quien llevará adelante un programa dinámico con entrevistas, música y toda la previa del evento, permitiendo que quienes no puedan acercarse lo sigan en directo por el dial.

La nostalgia de los '80

Después, al caer el sol, a partir de las 20, la música tomará el protagonismo total con el inicio de la Fiesta Retro. Un viaje en el tiempo a través de los hits que marcaron una época, mezclados en vivo por reconocidos DJ.

La fiesta contará con servicio de buffet de comidas y bebidas para que los asistentes puedan pasar una noche cómoda disfrutando del entorno natural de nuestra ciudad.

