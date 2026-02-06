Baigorria prepara una tarde de radio en vivo y nostalgia en la Reserva Natural

La ciudad de Granadero Baigorria será epicentro de una tarde para rememorar la música de las décadas del ‘80 y ‘90 en el contexto idílico de la Reserva Natural. La actividad comenzará a las 18 con una emisión especial de Radio POP 96.1.
Este sábado 7 de febrero, la ciudad se prepara para combinar la magia de la radio en vivo con el ritmo de los mejores clásicos de las décadas del ‘80 y ‘90
El evento contará con la conducción de "El Loco" Cristian Peiti, quien llevará adelante un programa dinámico con entrevistas, música y toda la previa del evento, permitiendo que quienes no puedan acercarse lo sigan en directo por el dial.
Después, al caer el sol, a partir de las 20, la música tomará el protagonismo total con el inicio de la Fiesta Retro. Un viaje en el tiempo a través de los hits que marcaron una época, mezclados en vivo por reconocidos DJ.
La fiesta contará con servicio de buffet de comidas y bebidas para que los asistentes puedan pasar una noche cómoda disfrutando del entorno natural de nuestra ciudad.
