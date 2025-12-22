La Capital | La Ciudad | Concejo

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

La iniciativa del concejal libertario Juan Pedro Aleart ingresó este lunes por mesa de entradas del Palacio Vasallo para su tratamiento parlamentario.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

22 de diciembre 2025 · 20:09hs
Foto: Municipalidad de Rosario.

El Concejo de Rosario aprobó un decreto para que la Municipalidad cree una mesa de trabajo sobre cuidacoches junto con representantes del Poder Judicial de Santa Fe y el gobierno provincial.

El concejal de La Libertad Avanza (LLA) Juan Pedro Aleart formalizó este lunes por mesa de entradas del Concejo Municipal su proyecto para decretar la prohibición de cuidacoches en Rosario que incluye la figura de arresto para determinadas situaciones con trapitos, aumento de multas, articulación con programas de empleo para capacitación y campañas de difusión. Se trata de una nueva iniciativa de unos 7 que hay en danza, y de cara al año legislativo en los que se presume se avanzará en esta problemática.

Mientras resuenan los ecos de un video viralizado en la que se ven varios cuidacoches peleando con facas en las inmediaciones de Tucumán y avenida Belgrano por la disputa del territorio, Aleart ingresó su iniciativa para la prohibición de la actividad en las calles rosarinas.

De movida, en el artículo primero establece la prohibición en todo el ejido de la ciudad la actividad de cuidacoches, trapitos, abrepuertas o cualquier otra modalidad análoga que implique el ofrecimiento, exigencia o percepción de dinero a cambio del supuesto cuidado, vigilancia, lavado o autorización para estacionar vehículos en la vía pública, con excepción de aquellas actividades expresamente autorizadas por ordenanza especíca y debidamente reglamentadas por la autoridad municipal competente ,como el sistema de estacionamiento medido).

control urbano cuidacoche02

Prohibido las 24 horas todo el año

Dicha anulación de esta actividad es sin distinción de días, horarios, zonas o eventos de cualquier naturaleza. Y además se propone la modificación del Código de Convivencia en una serie de artículos. Y en la que se establecen tipos de sanciones: severa amonestación, multa, decomiso, clausura, inhabilitación, remediación, demolición, tareas educativas o concientizadoras. Además la ptohibición de acercamiento o concurrencia.

En este proyecto también, al igual que otras iniciativas anteriores se propugna la modicación del Artículo 300 del Código, "el que quedará redactado de la siguiente manera: la persona que en la vía pública ofrezca o preste servicios de cuidado, vigilancia, limpieza de vidrios o estacionamiento de vehículos, de manera onerosa o gratuita, sin autorización formal de la autoridad competente, será sancionada con multa de cien (100) a quinientas (500) Unidades Fijas (cada Unidad Fija equivale al costo del litro de nafta súper) y el decomiso de los elementos utilizados.

E impone agravantes y hasta arresto. La sanción se elevaría al doble de multa (200 a 1.000 UF) y podría corresponder sanción de arresto de hasta quince (15) días, no redimible por multa, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias: cuidar autos en espectáculos públicos, eventos masivos, deportivos, artísticos o culturales, se constate la actuación organizada de dos o más personas, exista exigencia de dinero bajo amenaza, intimidación o coacción hacia los particulares y se verifique la participación de organizaciones, asociaciones o grupos informales que administren la actividad.

Poder de policía y control

En un capítulo del proyecto de ordenanza, Aleart establece competencias y responsabilidades de las autoridades tanto municipales como provinciales. Se faculta al Ejecutivo a realizar operativos preventivos, disuasivos y permanentes, actuando de oficio cuando la falta se detectara en flagrancia. Le impone al municipio coordinar acciones con fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Y además priorizar zonas de intervención en función de denuncias, antecedentes y mapas de calor de delitos o faltas.

trapitox6
En lo que va de 2025 los operativos de control en las calles arrojó un saldo de más de 200 detenciones de cuidacoches.

Para canalizar las denuncias, se establece la línea gratuita del municipio y el Munibot. Y le agrega el uso de las cámaras de videovigilancia para cooperar con el control. Y un tema que va más allá de lo que hoy establece el artículo 300 en el que el damnificado es quien tiene que hacer la denuncia pertinente. "La actuación de las autoridades de control no quedará supeditada a la denuncia previa de particulares, debiendo intervenir de oficio ante la constatación de la falta", se estalece.

A su vez, y para no dejar librado al azar el tema de las autorizaciones para ejercer la actividad, Aleart expresa: "Prohíbese la creación de registros, padrones, permisos, credenciales, cooperativas, asociaciones civiles, sindicatos u otros mecanismos que impliquen la habilitación, regularización, intermediación o reconocimiento formal, directo o indirecto, de la actividad prohibida por la presente ordenanza" y luego apunta más directo: "El Estado Municipal no podrá delegar el cobro de tarifas por uso del espacio público en organizaciones de la sociedad civil".

Y en el caso "excepcional" de una autorización para cuidar autos, se indica que dicho pago deberá realizarse exclusivamente mediante medios electrónicos, digitales y trazables. Y que dichos montos percibidos deberán ser registrados y bancarizados.

No obstante el perfil prohibitivo del proyecto de ordenanza, se establece una articulación con programas de empleo y mecanismos de acceso a programas de capacitación y reconversión laboral para aquellas personas que cesen voluntariamente en la actividad prohibida, sin que ello implique reconocimiento de derechos adquiridos ni indemnización alguna.

