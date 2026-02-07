Liga Argentina de Básquet: Provincial se hizo fuerte en Junín y sigue en lo más alto

Derrotó por 34 puntos como visitante a Ciclista Juninense mira a todos sus rivales desde arriba de la tabla

Provincial sigue spñando en la Liga Argentina de Básquet y es el mejor de todos.

Provincial venció a Ciclista Juninense en condición de visitante por 100 a 66 , con una gran segunda mitad, y continúa por el buen camino en la Liga Argentina de Básquet . El equipo de Esteban Gatti ostenta un récord de 17 triunfos y 4 derrotas (80,9 % de victorias) y es el mejor de la Liga Argentina.

En el inicio, ambos elencos se mostraron fuertes sacando a relucir cada uno sus cartas, lo que generó un comienzo muy disputado que se vio reflejado en el resultado y no llegaron a sacarse grandes distancias a lo largo de los primeros 20 minutos. Aun así, la visita logró capitalizar oportunidades para poder irse arriba al descanso, con un 34-43 a favor.

Tras el entretiempo, el equipo rosarino cambió la cara: los jugadores fueron mucho más seguros desde todos los frentes con una efectividad brutal en triples (65%) y en tiros libres (94%). Con esto, ampliaron su diferencia respecto del local y a pesar de los intentos de Ciclista de ponerse en partido, los dirigidos por Esteban Gatti lograron sobreponerse mostrando una gran performance y cerrando el partido a su favor con una segunda mitad muy destacada.

Los rosarinos tuvieron como figuras a Federico Gobetti (17 puntos y 6 rebotes), Matías Acosta (17 puntos), Álvaro Chervo (16 puntos y 4 rebotes), Gonzalo Torres y Gastón Gerbaudo (ambos con 12 puntos).

Mientras que los mejores del local fueron el goleador Franco Lombardi (11 puntos y 4 rebotes), Piero Di Prinzio (10 puntos), Damián Tintorelli (8 puntos y 11 rebotes) y Valentín Costa (8 puntos).

Los próximos partidos

Los dos próximos compromisos del Rojo serán en el Salvador Bonilla. El lunes 9 de febrero, desde las 21, ante Villa Mitre de Bahía Blanca, y el viernes 13 de febrero, a partir de las 20.30, frente a Quilmes de Mar del Plata.