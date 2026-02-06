El 8° Festival de las Regiones se realizará este sábado en Villa Gobernador Gálvez

Con el objetivo de promover la cultura popular , este sábado 7 de febrero, se realizará la 8ª edición del Festival de las Regiones organizado por el Ballet Municipal de Villa Gobernador Gálvez. El espectáculo folklórico tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal (Av. J.D. Perón y San Martín), desde las 19 con entrada libre y gratuita.

Además del ballet local, participarán otros grupos de danza invitados y habrá espectáculos de música en vivo , feria de artesanías y emprendedores, y gastronomía regional.

En referencia al tema, el secretario de Desarrollo Humano, Maximiliano Bontempi, expresó: “Como cada año, estaremos acompañando al Ballet Municipal en una nueva edición del ‘Festival de las Regiones’, donde pasaremos una noche a puro folklore y muchos otros atractivos ”.

Al mismo tiempo, Bontempi agregó que “el intendente, Alberto Ricci, hace hincapié en que generemos este tipo de actividades para que las familias villagalvenses puedan reunirse a disfrutar del espacio público , conociendo a artistas de la ciudad y reforzando el sentido de pertenencia”.

Un festival que crece con los años

Por su lado, Víctor Molina, director del Ballet Municipal, resaltó: “A medida que pasan los años, este festival va creciendo y se instala como un clásico en nuestra ciudad y la región, queremos que nos visiten y vengan a conocer el trabajo que realizamos. Invitamos a todas las familias a disfrutar de nuestro Anfiteatro Municipal, que lleven la reposera y sean parte de una noche con baile y música folklórica”.

Los artistas invitados

Además de los diferentes grupos que son parte del Ballet Municipal, el festival contará con diferentes artistas y grupos de danzas invitados. En lo que respecta a música, estarán el grupo “Calambre”, Juan Balbi, Patricia Duré y “La chamba”; también van a participar los cuerpos de baile de los ballets “Pampa y cielo”, “Herencia criolla”, “Nuevo Pueblo” y “Andanzas”; además, estará el taller municipal de lengua de señas quienes darán inicio al evento interpretando el Himno Nacional.

