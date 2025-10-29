La Capital | La Región | Doble crimen

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Un hombre de 49 años fue imputado por el doble crimen que tuvo como víctimas a su expareja Carol Mora y a Martín Blanco, amigo de ella

29 de octubre 2025 · 10:31hs
Carol Mora y Martín Blanco

Carol Mora y Martín Blanco, víctimas del doble crimen en Reconqusita. 

Un hombre de 49 años fue imputado por el doble crimen ocurrido en Reconquista el pasado 19 de octubre. Uno de los hechos fue calificado como femicidio dado que el acusado tenía una relación con la mujer asesinada. La otra víctima era un amigo de ella que fue baleado en el mismo momento delante de otras personas que aportaron información como testigos.

Hernán Efraín I. quedó en prisión preventiva al ser imputado este martes por el fiscal provincial Sebastián Galleano como autor de los asesinatos de Carol Mora, de 21 años y madre de una nena de 4 años, y Martín Blanco, de 36 años. El Juez Gonzalo Basualdo confirmó la medida cautelar tras finalizar la audiencia en Reconquista en la que el acusado estuvo presente.

>> Leer más: Doble homicidio en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

El acusado fue denunciado por su propia madre, luego de que el mismo domingo del hecho el hombre le confesó haber cometido el doble crimen. Horas después, sobre la tarde del 20 de octubre, fue detenido cuando salía de su vivienda en un auto en el que llevaba un revólver calibre 38.

Doble asesinato

Según la acusación del Fiscal, el acusado mató a Carol Mora y Martín Blanco el domingo 19 de octubre a las 15.30 dentro de una vivienda de Misiones al 2700 de Reconquista. En la casa, además de las dos vícitmas y el imputado, habia otras dos personas que luego declararon como testigos.

De acuerdo a la investigación, el imputado ingresó a la casa y disparó contra Mora y contra Blanco. Luego trasladó el cuerpo de la mujer en el baúl de su auto hacia un descampado para descartarlo y donde finalmente fue hallado. El hombre asesinado, en tanto, fue hallado en la misma casa en la que ocurrió el hecho.

>> Leer más: Doble homicidio en zona sudoeste: se entregó un sospechoso, expareja de la mujer atacada

El hombre fue imputado por homicidio triplemente calificaido respecto de la mujer, por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. Por el crimen de Blanco le imputaron homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En ambos casos le atribuyen además la portación ilegítima del revólver utilizado en el doble asesinato.

Calificación de femicidio

La imputación del homicidio calificado por violencia de género, es decir femicidio, fue justificada por el fiscal por la relación previa que el imputado tenía con la víctima. "El acusado había mantenido una relación de pareja con Mora que se había caracterizado por la violencia de género", explicó el fiscal Galleano.

>> Leer más: Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

"La víctima se encontraba en estado de indefensión frente al contexto de violencia de género y de dominación que ejercía hacía ella a través de amenazas y persecución previa", profundizó el acusador. En ese sentido la pena en expectativa por el femicidio es de prisión perpetua.

Noticias relacionadas
La agresión en manada ocurrió en el colegio María Auxiliadora de Funes.

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Reincorporados. El fallo que reincorporó a los 68 trabajadores despedidos por Corredores Viales significa una victoria del Sutpa.

Un fallo ordenó reincoporar a los 68 trabajadores del peaje despedidos por Corredores Viales

Además, continúan vigentes las restricciones permanentes para otras especie como el pacú y el manguruyú.

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Carlos Pighin y el Plan E: “El desarrollo de una comunidad se construye con trabajo,  con oportunidades y con confianza”

Alvear celebra la entrega de certificados del Plan E: una semilla de futuro para emprender

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Lo último

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

El universo narrativo del disco de María Becerra: quiénes son Jojo, Shanina, Maite y Gladys

El universo narrativo del disco de María Becerra: quiénes son Jojo, Shanina, Maite y Gladys

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero" en la reforma laboral

El gobernador santafesino definirá posiciones con el bloque de Provincias Unidas, que, tras el traspié electoral, analiza la invitación del presidente

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero en la reforma laboral
Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
Salud

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Ovación
Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Policiales
La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

La Ciudad
Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de compensar sueldos

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar el gesto que lo caracterizaba
Ovación

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar "el gesto que lo caracterizaba"

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Paritaria docente: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito
Economía

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito