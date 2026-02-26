La Capital | Ovación | Central

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida dar un volantazo

En días de mucha tensión y con especulaciones sobre los posibles equipos, el DT canalla está frente a un panorama claro. Hay 10 nombres que son una fija

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

26 de febrero 2026 · 14:29hs
A Jorge Almirón le salió todo bien. Guardó algunos futbolistas y a los que mantuvo en cancha no tuvieron problemas desde lo físico.

A Jorge Almirón le salió todo bien. Guardó algunos futbolistas y a los que mantuvo en cancha no tuvieron problemas desde lo físico.

Un clásico encierra un montón de secretos que, al menos en la previa, les abren paso a las especulaciones, sobre todo en lo que hace al equipo que un técnico va a poner en la cancha. Como nunca antes, el panorama parece demasiado claro en Central, salvo algún volantazo por parte del técnico Jorge Almirón.

Si en este tramo inicial del semestre el entrenador canalla se comportó de una manera determinada respecto a los nombres que puso en cancha, no hay nada que lleve a pensar que cambiará su forma de pensar justo en un partido de altísimo voltaje.

La base que utilizó hasta aquí es la que seguro pondrá en cancha el domingo en el Parque, por eso la sensación de que el equipo tiene entre nueve y 10 jugadores con un puesto asegurado.

Dos que descansaron

De los que no jugaron en La Plata hay dos que vuelven seguro. Son los casos de Franco Ibarra (no sumó minutos porque está al límite de amarillas) y Alejo Veliz, quien sufrió un golpe en el tobillo frente a Talleres. Debería suceder algo fuera de lo común en estos días para que alguno de ellos se quede afuera del clásico.

Después, hay un jugador que también parece una fija en el equipo, pero lo que no está del todo claro es la posición que ocupará. Se trata de Enzo Giménez (viene de convertir uno de los goles en la victoria frente a Gimnasia), quien ya fue utilizado del medio hacia adelante y también como marcador de punta por derecha.

Enzo Giménez hoy es número puesto en Central, como lateral por derecha o en la ofensiva. Viene de convertir en La Plata.

Enzo Giménez hoy es número puesto en Central, como lateral por derecha o en la ofensiva. Viene de convertir en La Plata.

De eso dependerá la decisión que tome Almirón con Enzo Copetti. Si la apuesta es que Central juegue con dos delanteros de área como sucedió frente a Barracas Central y Talleres, allí Enzo Giménez bajaría al latera. De lo contrario, podría mantenerse arriba, lo que permitiría la continuidad de Emanuel Coronel en el lateral derecho.

Julián Fernández se va asentando en el Canalla

Otro que viene con continuidad es Julián Fernández y para él también parece haber un lugar entre los once. El miércoles en La Plata fue el gestor de esa contra letal que terminó con el gol de Enzo Giménez. A esta altura, demostró que le sienta mucho mejor el carril derecho, jugando con el perfil invertido, pero si el paraguayo va como extremo, el ex-Vélez continuará sobre la banda izquierda.

En ese puesto volvió a aparecer en escena Jaminton Campaz, de muy buen ingreso contra Gimnasia, pero el colombiano estuvo casi un mes parado y es difícil que Almirón lo mande a la cancha desde el inicio en el clásico. Igual es una posibilidad.

Y sobre los del fondo, exceptuando la situación de Coronel (dependiendo de qué ocurra con Copetti), el resto son los que están, los que vienen jugando, aun con altibajos.

De a poco Julián Fernández se va asentando en el Canalla. Fue el autor intelectual del primer gol de Central ante Gimnasia.

De a poco Julián Fernández se va asentando en el Canalla. Fue el autor intelectual del primer gol de Central ante Gimnasia.

La zaga central seguirá sin Mallo

Si estuviera al cien desde lo físico, el del domingo es un partido a la medida de Facundo Mallo, pero al uruguayo hoy no se lo piensa en el equipo, al menos como titular. Si está en condiciones, podría ocupar un lugar en el banco de relevos.

A Almirón le salió todo bien en el partido con Gimnasia porque pudo guardar algunos futbolistas y a los que les dio continuidad ninguno tuvo problemas desde lo físico. Por eso la sensación de que tiene un panorama tranquilo de aquí al domingo, sin nada que lo haga pensar demasiado sobre qué equipo poner en cancha.

Los nombres están: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández, Alejo Veliz y Enzo Copetti. De esos 12, uno se quedará afuera, dependiendo del formato de equipo que elija Almirón.

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

