Concurso de pesca del Surubí: lanzaron en Reconquista la edición 2026 con premios millonarios

El tradicional concurso de Reconquista se realizará del 8 al 12 de octubre. Habrá importantes innovaciones tecnológicas y la competencia pasará a ser nocturna.

En una conferencia de prensa realizada este jueves, se lanzó oficialmente la edición 2026 del Concurso de Pesca del Surubí , que este año llega con una profunda renovación organizativa, técnica y tecnológica . El evento se desarrollará del 8 al 12 de octubre y consolidará una propuesta de mayor proyección regional para el norte santafesino .

Durante la presentación, el intendente Enri Vallejos puso en valor el trabajo sostenido de las ediciones anteriores y remarcó el desafío de fortalecer el certamen con mayor infraestructura, transparencia y respaldo institucional .

A partir de este viernes 20 de febrero quedará habilitado el formulario de inscripción online a través del sitio oficial surubi.com.ar . La comisión organizadora, recientemente renovada, precisó que se establecieron tres modalidades de pago para facilitar la participación de los equipos:

Desde la organización sostuvieron que se continúan gestionando nuevas alternativas de pago con tarjetas y plataformas digitales para ampliar el acceso a pescadores de todo el país.

image

El desafío de la pesca nocturna

La principal novedad técnica de esta edición es que la competencia se desarrollará íntegramente en modalidad nocturna. Según el cronograma previsto, la largada será a las 16.00, con dos horas de navegación hasta la cancha de pesca. La competencia comenzará a las 18.00 y se extenderá hasta las 8.00 del día siguiente.

El concurso se realizará por zonas amplias, priorizando comodidad y seguridad para los equipos. En principio, la actividad se desarrollará aguas arriba, una decisión basada en criterios de seguridad, operatividad nocturna e infraestructura disponible en las islas, aunque la definición final dependerá de la altura del río.

Fiscalización y tecnología

Uno de los puntos destacados fue la presentación de una nueva plataforma digital de fiscalización diseñada específicamente para el evento. El sistema incluye una aplicación móvil para fiscales y un panel de control en la carpa central, que permitirá la visualización en vivo en las pantallas del puerto.

La carga digital incluirá datos de la embarcación, el pescador, medidas de la pieza y una fotografía obligatoria, garantizando validación en tiempo real, mayor agilidad en el recuento y transparencia en el certamen.

Embed - Largada de la 37° edición de la Pesca del Surubí de Reconquista

Premiación histórica

Para esta edición se anunció una premiación superior a los 200 millones de pesos. Entre los premios principales se destacan:

Un auto.

Dos lanchas.

Alrededor de 15 motos.

Sorteos especiales.

También habrá premios por zonas, reconocimientos hasta el décimo puesto y categorías específicas como el Concurso de Damas y el premio al mejor foráneo.

De esta manera, la Municipalidad de Reconquista, la Asociación Civil Paraná Vivo y la comisión organizadora buscan consolidar una Pesca del Surubí moderna, participativa y tecnológicamente innovadora, reforzando la inversión en infraestructura portuaria y posicionando al evento como uno de los más relevantes de la región.