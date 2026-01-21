Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus El siniestro vial sucedió este miércoles a la mañana en el cruce de Pellegrini y San Nicolás. La víctima tenía 61 años. 21 de enero 2026 · 11:30hs

Foto: Policía de Santa Fe. Pellegrini y San Martín, en Villa Gobernador Gálvez. Allí chocaron un colectivo y una moto Foto: Policía de Santa Fe. Choque en Villa Gobernador Gálvez. La moto que era conducía por el hombre que falleció

Un choque con saldo fatal se produjo este miércoles en Villa Gobernador Gálvez. La Policía provincial consignó que motociclista de 61 años murió cuando su vehículo colisionó contra un ómnibus del transporte urbano de pasajeros. El siniestro vial se registró alrededor de las 7 en el cruce de Pellegrini y San Nicolás de esa ciudad vecina a Rosario.

La víctima fatal fue identificada Jorge José Bravo. Según indicaron fuentes policiales, Brazo conducía una motocicleta Guerrero de 125 centímetros y por motivos que se pudieron establecer por el momento, chocó con el interno 4.731 de la línea 103 Negra, cuyo conductor se llama Gerardo G., de 51 años.

La versión preliminar de la colisión la brindó el colectivero a la Policía. Según ese testimonio, el ómnibus circulaba por San Nicolás con sentido norte sur y al llegar al mencionado cruce chocó con la moto, que venia por Pellegrini de este a oeste. Tras el impacto, el conductor quedó gravemente herido. Minutos después llegó al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que constató el fallecimiento del motociclista.

La novedad fue informada a la fiscalía especializada en Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, a cargo de Mariana Prunoto, quien ordenó las medidas de rigor en estos casos, entre otras la realización de un examen de alcoholemia al colectivero. La seccional 26ª quedó a cargo de las actuaciones sumariales.