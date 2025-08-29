La Capital | La Ciudad | conductor

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

El siniestro sucedió este vienes en San Martín y Garibaldi. Dos personas que iban en una moto sufrieron heridas de consideración.

29 de agosto 2025 · 10:37hs
El choque de este viernes a la mañana en San Martín y Garibaldi. El saldo

El choque de este viernes a la mañana en San Martín y Garibaldi. El saldo, dos personas heridas.

El director de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Adda, confirmó que el conductor de la camioneta que chocó esta mañana con una moto en zona sur estaba alcoholizado y que la prueba de rigor reveló que tenía 1,57 gramos del alcohol por litro de sangre. Luego de que se confirmara que esa persona no estaba en condiciones de conducir quedó detenida en la seccional 15ª de zona sur y ahora deberá enfrentar cargos por las lesiones que sufrieron las dos personas que iban en la moto.

El funcionario contó que, tras el siniestro ocurrido en San Martín y Garibaldi, personal de Tránsito fue convocado al lugar para realizarle el examen de alcoholemia al conductor de la chata por orden de la fiscal Mariana Pronutto.

En declaraciones a LT8, titular de Tránsito expresó que “este procedimiento tiene que ver con lo que se viene trabajando para reducir al máximo estos incidentes y desterrar la tolerancia de la ingesta de alcohol, que provoca hechos con estos resultados”, señaló Adda en relación al choque esta mañana.

Tras remarcar que los siniestros viales “son una de las principales causas de muerte en personas menores de 35 años en todo el país”, Adda expresó que 1,57 gramos de alcohol en sangre “genera en el individuo una falsa percepción de la realidad o de lo que ocurre a su alrededor. Tiene un exceso de confianza. La sensación de velocidad también se ve afectada, no coincide con la que desarrolla vehículo y la que percibe el conductor”.

Choque San Martin y Ameghino01
Alcoholemia positiva, el dato que se confirm&oacute; este viernes en el choque en zona sur.&nbsp;

Alcoholemia positiva, el dato que se confirmó este viernes en el choque en zona sur.

“Todas esas cuestiones son determinantes para el resultado que es el siniestro. La ordenanza municipal establece alcohol 0, por eso se exige es que quien vaya a conducir no ingiera bebidas de ese tipo. Sino ocurre esto: se conjuga la velocidad con el alcohol y los resultados son mucho más graves”, agregó.

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Siniestralidad Vial del Ministerio Público de la Acusación, donde se dirimirá la cuestión penal. Pero a nivel administrativo también cabe una sanción fuerte porque se trató de una infracción muy grave.

Choque San Martín y Garibaldi
El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok fue demorado el viernes 29 de agosto de 2025 luego del choque con una motocicleta en el cruce de San Martín y Garibaldi.

El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok fue demorado el viernes 29 de agosto de 2025 luego del choque con una motocicleta en el cruce de San Martín y Garibaldi.

“El test reveló que el conductor superó el gramo de alcohol por litro de sangre. Más allá de la sanción pecuniaria o la multa en sí misma, se dispondrá la inhabilitación preventiva del conductor. Cuando cumpla con ese período impuesto por la justicia, deberá realizar los exámenes médicos correspondientes que incluyen además entrevistas con los equipos de salud mental de la dependencia”, subrayó Adda.

La Volkswagen Amarok quedó detenida entre ambas manos tras el choque.

