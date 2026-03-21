Avanza la construcción de 52 viviendas en Venado Tuerto

La obra es impulsada por la gestión provincial y permitirá que las familias accedan a su vivienda, en un nuevo sector urbano con infraestructura y servicios públicos

El presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, se refirió al avance de la construcción de 52 viviendas que el gobierno santafesino lleva adelante en el barrio Cayetano Silva , en el marco de las políticas habitacionales que buscan dar respuesta a la demanda en la ciudad.

La obra es impulsada por la gestión provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, y permitirá que familias de Venado Tuerto accedan a su vivienda, incorporándose a un nuevo sector urbano con infraestructura y demás servicios públicos.

“Este avance muestra una decisión concreta de la provincia de invertir en soluciones para los vecinos, acompañando el crecimiento de Venado Tuerto con obras que tienen impacto en la vida cotidiana”, señaló Pellegrini.

El proyecto contempla la construcción de 52 unidades habitacionales con tipologías de 2 y 3 dormitorios, incluyendo viviendas adaptadas. A su vez, se desarrollan trabajos de urbanización como apertura de calles, veredas, desagües pluviales, redes eléctricas y alumbrado público.

Pellegrini planteó que “las viviendas forman parte de un proceso de desarrollo urbano donde el Estado tiene un rol clave para garantizar derechos y generar oportunidades”, y agregó que, en paralelo, el gobierno municipal de Venado Tuerto impulsa el programa Nuestro Terreno, orientado a ampliar el acceso al suelo.

Camino sostenido

Actualmente, la obra presenta distintos frentes de trabajo en marcha y un plazo estimado de ejecución de 14 meses, lo que permite proyectar su finalización dentro de los tiempos previstos.

“Este tipo de obras marcan el camino de lo que necesitamos sostener en el tiempo para una ciudad que crece: un Estado presente, que trabaje de manera coordinada entre provincia y municipio, como lo viene haciendo la gestión del intendente Leonel Chiarella”,expresó el concejal oficialista.

Finalmente, Pellegrini destacó que estos planes surgen “para dar respuestas concretas y seguir transformando la ciudad con más oportunidades para todos”.

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