ExpHortAr 2026: la historia de crecimiento que tiene a los productores hortícolas y al Inta como protagonistas

En su sexta edición ratificó a Arroyo Seco como un espacio estratégico para el encuentro entre productores, empresas, instituciones y organismos públicos

Para el intendente, ExpHortAr representa un ejemplo del potencial que surge cuando confluyen visión estratégica, compromiso y trabajo sostenido.

La realización de la sexta edición de ExpHortAr volvió a colocar a la ciudad de Arroyo Seco como sede de una de las exposiciones hortícolas más importante del país y como un espacio estratégico para el encuentro entre productores, empresas, instituciones y organismos públicos.

El intendente Daniel Tonelli destacó el crecimiento sostenido del evento, el rol fundamental del Fideicomiso ExpHortAr y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), y valoró el respaldo del gobierno de Santa Fe, representado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Para Tonelli, que Arroyo Seco haya sido nuevamente sede de la muestra representa un motivo de orgullo y una confirmación del camino recorrido por el sector hortícola durante los últimos años . Según señaló, la exposición logró crecer edición tras edición, incorporando más participantes, empresas, tecnología y propuestas innovadoras.

"Estamos hablando de una exposición que año tras año fue creciendo, sumando participantes, empresas, tecnología y propuestas superadoras. Que hoy llegue a su sexta edición y que Arroyo Seco sea nuevamente el lugar elegido habla de la dimensión que alcanzó este evento y de su consolidación como referencia para el sector", afirmó el intendente.

El mandatario municipal puso especial énfasis en el trabajo desarrollado por el Fideicomiso ExpHortAr junto al INTA, a quienes definió como los principales impulsores de esta experiencia. Destacó que un grupo de productores hortícolas, en conjunto con la Agencia de Extensión Rural Inta Arroyo Seco, tuvo "la visión de organizarse, construir vínculos institucionales y apostar al trabajo colectivo para fortalecer la actividad".

Destacó que: "Ellos son los grandes protagonistas de esta historia",al tiempo que remarcó que detrás de cada edición existe "muchísimo esfuerzo, planificación, inversión y compromiso".

En ese sentido, explicó que el crecimiento alcanzado por la exposición es resultado de una construcción sostenida en el tiempo, marcada por la perseverancia y la capacidad de superar dificultades. Consideró que ese proceso permitió consolidar un evento que articula al sector público y privado y exhibe el potencial productivo de la horticultura regional.

Acompañamiento

Asimismo, recordó que el municipio acompañó ese desarrollo desde sus comienzos. "Fuimos parte de ese camino, acompañando y trabajando junto a sus organizadores, porque entendemos que cuando el sector productivo tiene iniciativas y proyectos, el Estado debe estar presente para generar condiciones que permitan su desarrollo y expansión", expresó.

La presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini fue otro de los aspectos destacados por el intendente. A su entender, la participación de las máximas autoridades provinciales constituye una señal de reconocimiento al trabajo que realizan los productores y un respaldo concreto a una actividad clave para la economía santafesina.

"Es muy importante contar con la presencia del gobernador y del ministro de Desarrollo Productivo. Es una señal de reconocimiento a la tarea que vienen realizando los productores y de respaldo a un sector esencial para la economía santafesina", manifestó.

El potencial de los productores

Tonelli consideró además que la visita permitió exhibir el potencial productivo de la región, los avances tecnológicos incorporados al sector, el trabajo de las empresas participantes y las oportunidades que pueden surgir a partir de la articulación entre productores, instituciones, empresas y los distintos niveles del Estado.

"El desarrollo productivo necesita de ese trabajo conjunto, de políticas de acompañamiento y de una mirada que permita proyectar a largo plazo", indicó.

Respecto del impacto de ExpHortAr en Arroyo Seco y la región, sostuvo que la exposición trasciende el carácter de feria comercial para convertirse en un ámbito de intercambio, capacitación y generación de nuevas oportunidades.

"ExpHortAr no es solamente una exposición. Es un espacio de encuentro, de intercambio, de capacitación y de generación de oportunidades comerciales. Permite visibilizar una actividad que tiene un enorme potencial, que genera trabajo y que forma parte de la identidad productiva de nuestra región", señaló.

Además, destacó que el evento contribuye a mostrar las capacidades locales, fortalecer vínculos con otros sectores económicos y abrir nuevas posibilidades para agregar valor a la producción. En ese marco, recordó que Arroyo Seco cuenta con una ubicación estratégica y una fuerte relación histórica con la actividad productiva, factores que potencian el crecimiento de iniciativas como esta.

"Que un evento de estas características se desarrolle en nuestra ciudad representa una oportunidad para seguir fortaleciendo su perfil productivo", afirmó.

De cara al futuro, el intendente aseguró que ya se proyectan nuevos desafíos para continuar ampliando el alcance de la exposición. Mostró confianza en la capacidad del Fideicomiso ExpHortAr y del Inta para sostener el crecimiento alcanzado y seguir innovando en las próximas ediciones.

"Ya estamos pensando en lo que viene, porque sabemos que hay mucho por hacer y que el Fideicomiso ExpHortAr junto al INTA tienen capacidad para seguir creciendo y superándose en cada edición", explicó.

Finalmente, Tonelli agradeció el compromiso de todos los actores que hacen posible la muestra y ratificó el acompañamiento del gobierno municipal al desarrollo de la actividad hortícola.

"Quiero felicitar y agradecer especialmente a cada integrante del Fideicomiso, al INTA, a los productores, a las empresas y a todas las instituciones que hacen posible esta iniciativa. Desde el Gobierno Municipal vamos a seguir acompañando este crecimiento, convencidos de que el desarrollo de nuestros sectores productivos genera oportunidades, empleo y movimiento económico para toda la comunidad", concluyó.

Para el intendente, ExpHortAr representa un ejemplo del potencial que surge cuando confluyen visión estratégica, compromiso y trabajo sostenido. "Es una iniciativa que nació del propio sector hortícola junto al INTA y que hoy se proyecta mucho más allá de nuestra ciudad", resumió.

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