La Capital | La Región | historia

ExpHortAr 2026: la historia de crecimiento que tiene a los productores hortícolas y al Inta como protagonistas

En su sexta edición ratificó a Arroyo Seco como un espacio estratégico para el encuentro entre productores, empresas, instituciones y organismos públicos

10 de noviembre 2026 · 12:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Para el intendente

Para el intendente, ExpHortAr representa un ejemplo del potencial que surge cuando confluyen visión estratégica, compromiso y trabajo sostenido. 
ExpHortAr 2026: la historia de crecimiento que tiene a los productores hortícolas y al Inta como protagonistas

ExpHortAr 2026: la historia de crecimiento que tiene a los productores hortícolas y al Inta como protagonistas

ExpHortAr 2026: la historia de crecimiento que tiene a los productores hortícolas y al Inta como protagonistas

ExpHortAr 2026: la historia de crecimiento que tiene a los productores hortícolas y al Inta como protagonistas

La realización de la sexta edición de ExpHortAr volvió a colocar a la ciudad de Arroyo Seco como sede de una de las exposiciones hortícolas más importante del país y como un espacio estratégico para el encuentro entre productores, empresas, instituciones y organismos públicos.

El intendente Daniel Tonelli destacó el crecimiento sostenido del evento, el rol fundamental del Fideicomiso ExpHortAr y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), y valoró el respaldo del gobierno de Santa Fe, representado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Para Tonelli, que Arroyo Seco haya sido nuevamente sede de la muestra representa un motivo de orgullo y una confirmación del camino recorrido por el sector hortícola durante los últimos años. Según señaló, la exposición logró crecer edición tras edición, incorporando más participantes, empresas, tecnología y propuestas innovadoras.

Crecimiento sostenido

"Estamos hablando de una exposición que año tras año fue creciendo, sumando participantes, empresas, tecnología y propuestas superadoras. Que hoy llegue a su sexta edición y que Arroyo Seco sea nuevamente el lugar elegido habla de la dimensión que alcanzó este evento y de su consolidación como referencia para el sector", afirmó el intendente.

El mandatario municipal puso especial énfasis en el trabajo desarrollado por el Fideicomiso ExpHortAr junto al INTA, a quienes definió como los principales impulsores de esta experiencia. Destacó que un grupo de productores hortícolas, en conjunto con la Agencia de Extensión Rural Inta Arroyo Seco, tuvo "la visión de organizarse, construir vínculos institucionales y apostar al trabajo colectivo para fortalecer la actividad".

Destacó que: "Ellos son los grandes protagonistas de esta historia",al tiempo que remarcó que detrás de cada edición existe "muchísimo esfuerzo, planificación, inversión y compromiso".

En ese sentido, explicó que el crecimiento alcanzado por la exposición es resultado de una construcción sostenida en el tiempo, marcada por la perseverancia y la capacidad de superar dificultades. Consideró que ese proceso permitió consolidar un evento que articula al sector público y privado y exhibe el potencial productivo de la horticultura regional.

Acompañamiento

Asimismo, recordó que el municipio acompañó ese desarrollo desde sus comienzos. "Fuimos parte de ese camino, acompañando y trabajando junto a sus organizadores, porque entendemos que cuando el sector productivo tiene iniciativas y proyectos, el Estado debe estar presente para generar condiciones que permitan su desarrollo y expansión", expresó.

La presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini fue otro de los aspectos destacados por el intendente. A su entender, la participación de las máximas autoridades provinciales constituye una señal de reconocimiento al trabajo que realizan los productores y un respaldo concreto a una actividad clave para la economía santafesina.

"Es muy importante contar con la presencia del gobernador y del ministro de Desarrollo Productivo. Es una señal de reconocimiento a la tarea que vienen realizando los productores y de respaldo a un sector esencial para la economía santafesina", manifestó.

El potencial de los productores

Tonelli consideró además que la visita permitió exhibir el potencial productivo de la región, los avances tecnológicos incorporados al sector, el trabajo de las empresas participantes y las oportunidades que pueden surgir a partir de la articulación entre productores, instituciones, empresas y los distintos niveles del Estado.

"El desarrollo productivo necesita de ese trabajo conjunto, de políticas de acompañamiento y de una mirada que permita proyectar a largo plazo", indicó.

Respecto del impacto de ExpHortAr en Arroyo Seco y la región, sostuvo que la exposición trasciende el carácter de feria comercial para convertirse en un ámbito de intercambio, capacitación y generación de nuevas oportunidades.

"ExpHortAr no es solamente una exposición. Es un espacio de encuentro, de intercambio, de capacitación y de generación de oportunidades comerciales. Permite visibilizar una actividad que tiene un enorme potencial, que genera trabajo y que forma parte de la identidad productiva de nuestra región", señaló.

Además, destacó que el evento contribuye a mostrar las capacidades locales, fortalecer vínculos con otros sectores económicos y abrir nuevas posibilidades para agregar valor a la producción. En ese marco, recordó que Arroyo Seco cuenta con una ubicación estratégica y una fuerte relación histórica con la actividad productiva, factores que potencian el crecimiento de iniciativas como esta.

"Que un evento de estas características se desarrolle en nuestra ciudad representa una oportunidad para seguir fortaleciendo su perfil productivo", afirmó.

De cara al futuro, el intendente aseguró que ya se proyectan nuevos desafíos para continuar ampliando el alcance de la exposición. Mostró confianza en la capacidad del Fideicomiso ExpHortAr y del Inta para sostener el crecimiento alcanzado y seguir innovando en las próximas ediciones.

"Ya estamos pensando en lo que viene, porque sabemos que hay mucho por hacer y que el Fideicomiso ExpHortAr junto al INTA tienen capacidad para seguir creciendo y superándose en cada edición", explicó.

Finalmente, Tonelli agradeció el compromiso de todos los actores que hacen posible la muestra y ratificó el acompañamiento del gobierno municipal al desarrollo de la actividad hortícola.

"Quiero felicitar y agradecer especialmente a cada integrante del Fideicomiso, al INTA, a los productores, a las empresas y a todas las instituciones que hacen posible esta iniciativa. Desde el Gobierno Municipal vamos a seguir acompañando este crecimiento, convencidos de que el desarrollo de nuestros sectores productivos genera oportunidades, empleo y movimiento económico para toda la comunidad", concluyó.

Para el intendente, ExpHortAr representa un ejemplo del potencial que surge cuando confluyen visión estratégica, compromiso y trabajo sostenido. "Es una iniciativa que nació del propio sector hortícola junto al INTA y que hoy se proyecta mucho más allá de nuestra ciudad", resumió.

>>Leer más: Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

Noticias relacionadas
El Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez donde fue derivado en el bebé

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

El intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, convocado junto a Pullaro para el encuentro con el Papa.

El intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, convocado junto a Pullaro para el encuentro con el Papa

La iniciativa, impulsada por la Asociación Civil Paraná Sur Integral junto al Ente Portuario, busca fortalecer el turismo y la identidad ribereña. 

Villa Constitución se prepara para la primera Fiesta Provincial del Patí Santafesino

Rescatistas de Córdoba colaboraron con la búsqueda de una madre y su hijo, oriundos de Funes.

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

Las más leídas

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Lo último

Tras la clasificación a octavos de final, el plantel de Newells vuelve a los entrenamientos

Tras la clasificación a octavos de final, el plantel de Newell's vuelve a los entrenamientos

Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en noviembre

Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en noviembre

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: "Hay que enseñar con el ejemplo"

En otra misa multitudinaria, el León XIV llamó a vivir la fe con acciones concretas y homenajeó al Cura Brochero, Mama Antula y otros referentes

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: Hay que enseñar con el ejemplo
Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo
Información General

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Las más leídas
Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

León XIV en la UCA: Privar a una persona de trabajo es herir su dignidad

León XIV en la UCA: "Privar a una persona de trabajo es herir su dignidad"

Ovación
Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado
Ovación

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de clásico rosarino

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de clásico rosarino

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Policiales
Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

La Ciudad
Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas
Información General

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
Economía

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Información General

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina

Milei al Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Pullaro: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción
Información General

Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
Información General

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Información General

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
Agro

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año

León XIV: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Información General

León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
La Región

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo