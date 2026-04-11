De narco a ayudante de campo: la historia del prófugo que se escondió en un club de pueblo

La policía de Santa Fe detuvo a un presunto criminal vinculado al "Frentudo" Fernández cuando Eduardo Hertz hacía de local ante Hughes por la Liga Regional Sur

“Estoy mal, quebrado. No como, duermo poco. No entiendo nada. Metí a un narco en el pueblo”, fueron las palabras de Carlos Marti, coordinador de fútbol de Club Atlético Eduardo Hertz de Villa Mugueta, a La Capital. El miércoles, en la localidad ubicada a 55 kilómetros de Rosario, la Policía de Investigaciones (PDI) desplegó un operativo para detener Axel Iván G., conocido como el “Gordo Axel", que según las investigaciones tiene vínculos con Marcelo “Frentudo” Fernández, narco de la zona norte de Rosario.

El pueblo está revolucionado. El Gordo Axel fue detenido mientras realizaba su trabajo . Al menos el oficial. Era ayudante de campo de Lucas Abovsky, que desde enero se hizo cargo de Eduardo Hertz. La Policía de Santa Fe buscaba a Axel desde 2024 y las investigaciones lo llevaron a Villa Mugueta. El operativo se dio en la previa al encuentro por la fecha 7 de la Liga Deportiva del Sur entre Hertz y Hughes Football Club. A Axel lo vinculan con el Frentudo Fernández, detenido en noviembre de 2024 en el barrio Parque Casas de Rosario.

Los policías fue hasta los vestuarios e impidieron que Axel se escape. Lo detuvieron, mientras Marti preguntaba el motivo. “No le podemos decir nada porque está bajo investigación judicial. No se preocupe que lo llevamos a Rosario”, le repetían los uniformados. Mientras tanto, el Gordo Axel entregó documentos falsos y la foto del detenido, en el ingreso del club, quedará en la retina de Villa Mugueta.

Todo sucedió mientras la reserva de Eduardo Hertz vencía a Hughes por 2 a 1. Los jugadores de primera, que presenciaron la secuencia policial, no podían asimilar lo que estaba ocurriendo. En el partido de primera, el local no hizo pie y un ídolo de Newell’s se encargó de rematar la peor noche en la historia del club de Villa Mugueta .

El Gordo Axel en Villa Mugueta

El club Eduardo Hertz salió a la calle en la primera de las tres noches de Carnaval 2026 de Villa Mugueta. Era un 18 de enero y los chicos bailaban al ritmo de la comparsa, que todo el pueblo se acercó a ver. Típica escena de un pueblo que supera a regañadientes los 2.000 habitantes: reposeras, familias que ven ir y venir a sus hijos y un buffet que se prepara todo el año para reventar la caja registradora. Dos días después, Abovsky y su cuerpo técnico, con Axel incluido, se hicieron cargo del plantel de primera división de la institución azul y oro.

Marti fue el encargado de contratarlos. La experiencia del cuerpo técnico en tres clubes de la Liga Casildense lo avalaban. “En los pueblos no estamos acostumbrados a pedir antecedentes penales”, aseguró el coordinador de fútbol del club. Las primeras informaciones marcaban al Gordo Axel como preparador físico del club, pero Marti aseguró que se desempeñaba como ayudante de campo.

Así, el ayudante de campo viajaba desde Rosario a Villa Mugueta, por la ruta 14, entre dos o tres veces por semana, según el presupuesto semanal del club. Quizás alguna vez, con algo más de suerte, Axel pudo esquivar los férreos controles policiales a la altura de Piñero.

En poco más de dos meses de trabajo, Eduardo Hertz sumó 6 puntos y se ubica en la parte baja de la tabla. De todas formas, el entrenador y su equipo de trabajo no estaban en duda. “Axel siempre se comportó como una persona profesional. Tengo todos los mensajes que intercambiamos y siempre fue por fútbol, el pase de jugadores y lesiones”, aseguró Marti. También confió a este medio que entre las charlas que supieron tener, Axel dijo que se dedicaba a la compra y venta de autos en Rosario: “En la liga lo tengo anotado con los documentos reales, a la policía le dio otros. Me sorprende porque el año pasado dio notas en la televisión”.

“Limpio al club. Yo fui culpable de contratarlo. Nadie sabía que lo estaban buscando”, agregó, aún sorprendido, 48 horas después de la detención.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Eduardo Hertz (@caehfutbolmayor)

Golpe dentro y fuera de la cancha

El partido del miércoles para Eduardo Hertz de Villa Mugueta no era cualquiera. Por primera vez, iba a tener en su estadio la presencia de Ignacio Scocco, ídolo de Newell’s y River, y con una larga trayectoria internacional. “Estaba armando las planillas porque jugábamos en primera y veo al comisario del pueblo hablando con un grupo de personas, eran de la PDI que estaban de civiles. Veo que señalan para la zona donde estaba Axel con los jugadores preparando el partido contra Hughes Football Club”, relató Marti a La Capital. Es lo único que recuerda hasta el momento donde esposaron a Axel. Todavía no sale del asombro y de cómo un hombre bajo investigación por narcotráfico llegó a su club.

La policía fue hasta donde estaba Axel, que al ver el movimiento de los uniformados intentó huir por detrás de los vestuarios del club. No pudo, lo encerraron y cayó en manos de las fuerzas de seguridad. Del otro lado, la reserva de Eduardo Hertz contaba los minutos para sumar un triunfo y los jugadores de primera se preparaban para disputar el partido ante el Hughes de Ignacio Scocco.

Esposado, Axel fue retirado del club, sin responder ante las insistentes preguntas de Marti. "¿Por qué se lo llevan?", repetía una y otra vez. En ese marco, un agente se apiadó del coordinar de fútbol y le deslizó que el ayudante de campo estaba vinculado a la droga. “Esto no pasó en ningún lado. Todavía no lo puedo creer cómo entró camuflado. Como vecino me asusta que el Gordo Axel haya podido entrar al club”, remarcó Marti.

A pesar del movimiento policial, el partido no se suspendió y Hertz saltó a la cancha como pudo ante un rival directo en la parte baja de la tabla. El equipo comandado por Abovsky cayó 1 a 0 y fue Nacho Scocco el encargado de cerrar la peor jornada en la memoria de los hinchas y dirigentes de Eduardo Hertz. Al día siguiente, cerca de las 7, el entrenador del Indio, como se conoce al equipo de Villa Mugueta, comunicó que renunciaba a su cargo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KRCH Fotografia Deportiva (@kiricochoph)

“Lo que pasó el miércoles no pasó en ningún lado. Le pudo pasar a cualquiera. La gente que no conoce al club duda, pero los que sí saben cómo trabajamos, saben que el club es familia”, señaló Marti.

La pelota no frena

Marti sigue acongojado, incrédulo. Afirmó que trabaja gratis y hasta pone disposición su vehículo particular para el traslado de todas las categorías. La dedicación que tiene para con el club aún lo retiene en el cargo, pero no por mucho tiempo.

En diálogo con este medio, Marti sentenció que dejará su rol como coordinador del área de fútbol de Eduardo Hertz una vez que termine el campeonato. “Para descomprimir la situación. La gente habla mucho”, deslizó.

Mientras tanta, la pelota sigue rodando y en menos de 48 horas logró rearmar el cuerpo técnico. Mackenzie Dubois y Lucas Gaitán será la dupla de entrenadores, y Edgardo Bernald el preparador físico. Su primera prueba será el próximo domingo, a las 16, cuando el Indio reciba a Los Andes de Alcorta. “Vamos a tener que poner seguridad porque puede haber burlas y en el último tiempo hay pica con ellos”, ahondó Marti casi entre lamentos ya que sumar policías es un gasto extra para el club.