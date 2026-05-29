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Súper Rugby Américas: a Capibaras se le escapó la victoria en la última jugada del partido

Lo tenía ganado, pero perdió ante Dogos en la despedida de local, donde perdió el invicto. Se vienen las semifinales del certamen

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

29 de mayo 2026 · 21:43hs
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El partido

leo Vincenti

El partido, un tobogán de emociones. Capibaras lo perdía, lo pasó a ganar y cayó en el final. Igual, está en semis del Süper Rugby Américas.

En la última jugada, tras un error propio, Capibaras cerró su participación de local en la fase clasificatoria del Súper Rugby Américas 2026 con una ajustada caída ante Dogos XV por 26-25. Si bien la clasificación a las semifinales ya la tenía asegurada, la victoria del conjunto cordobés complicó las aspiraciones de la franquicia litoraleña de jugarlas de local.

El primer tiempo fue intenso y muy disputado, bastante equilibrado en el marcador pero no así en el desarrollo. Porque Dogos XV fue quien tuvo más control de la pelota e hizo el gasto. Tuvo muchas más chances que la franquicia litoraleña para sumar, pero en varios de esos intentos se encontró con la seguridad y serenidad de Capibaras a la hora de defender.

Los del Litoral abrieron la cuenta con un penal de Baronio, pero tras ello la visita ajustó algunos detalles y atacó con la furia propia de un Dogo. Un par de minutos bastaron para marcar la diferencia.

>> Leer más: Super Rugby Américas: Capibaras XV logró sellar su pasaje a semifinales en su primer intento

Dogos sacó ventaja de entrada

Con los tries de Valentín Cabral y Mateo Soler, y las sendas conversiones de Nicolás Roger, el equipo cordobés pasó al frente e intentó controlar el juego, pero no pudo impedir que el local llegara al descuento con el try de Martín Vaca, maul mediante, que tras la conversión de Baronio dejó el marcador 14-10 para la visita. No estaba todo dicho.

En el complemento, el partido no perdió la intensidad pero Capibaras asumió el protagonismo que no tuvo en el primer tiempo. Franco Rosetto puso a la franquicia local arriba, pero la alegría duró poco ya que Luciano Avaca sentenció de contra para poner nuevamente a Dogos arriba en el marcador.

La reacción inmediata de Capibaras

Sobre la media hora de juego, Capibaras aceleró y con los tries de Gino Dicapua y Bruno Heit pareció cerrar el partido. Pero Dogliani falló en los envíos a los palos y dejó abierta la chance para que Dogos fuera por la victoria.

Y así fue. En la última jugada del partido, de un line a favor, Capibaras perdió la pelota y la jugada terminó con Ernesto Giúdice apareciendo por la punta izquierda y dándole la victoria a los cordobeses, impensada apenas unos minutos antes.

Tras el partido y al cierre esta edición, Pampas recibía a Selknam en cancha del CASI.

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