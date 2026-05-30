Mirta de Fussi compartió su experiencia como emprendedora en She Club

Opinión
Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento
Información General
Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Economía
Industriales de todo el país reclamaron desde Rosario políticas para el sector
La Región
Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes
Policiales
Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa
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Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso
Policiales
Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer
La Ciudad
Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático
Ovación
Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales
Economía
El FMI pide compensar la baja de retenciones con subas al monotributo
POLICIALES
Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador
Política
Avanza el juicio político contra el juez rosarino Gastón Salmain
Política
El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez
Economía
Conflicto de Aceiteros: entre el "fruto salarial" y el pedido "desorbitante"
Economía
Luis Caputo: "La economía se llevará puesta a la política y Milei ganará cómodamente"
Economía
El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades
la ciudad
Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo
El Mundo
EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC
Información General
La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura