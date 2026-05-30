Mirta de Fussi compartió su experiencia como emprendedora en She Club

La profesora Mirta de Fussi participó como expositora en la primera edición de “She Club”, el encuentro de networking femenino realizado en The Club Rosario

Durante la jornada, compartió su experiencia como emprendedora, destacando los desafíos y logros alcanzados a lo largo de su trayectoria . Su exposición estuvo enfocada en la importancia de la innovación, la constancia y el trabajo en equipo para el crecimiento de los proyectos liderados por mujeres.