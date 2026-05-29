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El tiempo en Rosario: el fin de semana llega con más humedad y neblinas matinales

Las condiciones serán otoñales, con mínimas por debajo de los 10º durante la mañana y máximas que se acercarán a los 20º por las tardes

29 de mayo 2026 · 20:45hs
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Neblina y cielo parcialmente nublado

Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

Neblina y cielo parcialmente nublado, las condiciones que presentará el tiempo este fin de semana en la ciudad.

La ciudad vive días con una humedad muy persistente que, por el momento, no da indicios de que vaya a retirarse. Por el contrario, el tiempo seguirá algo pegajoso aunque el otoño se seguirá notando en las calles de Rosario, con temperaturas agradables y pocas nubes en el cielo.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con una temperatura mínima de 9º y una máxima que llegará hasta los 18º. El cielo estará parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

La humedad que reina en el ambiente traerá consigo neblinas para la madrugada y la mañana, y no se descarta que la sensación térmica se acerque a los 20º hacia la tarde.

>> Leer más: Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Para el domingo, las condiciones serán prácticamente las mismas. Los registros de temperaturas se moverán en el mismo rango que los que se desarrollarán durante el sábado, mientras que se repetirá la posibilidad de neblinas matinales.

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Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

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