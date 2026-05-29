Urba: Atlético del Rosario va por Newman para confirmar sus apetencias

Tras el resonante triunfo ante el SIC, Atlético del Rosario visita al último campeón de la Urba en Benavídez

Nicolás Casals encara por la línea al ingoal rival. Con su try Atlético se puso a tiro con el SIC y la conversión de Manuel Nogués le terminó de dar definitivamente la victoria a Plaza Jewell.

Después de la épica victoria que consiguió ante el SIC con un rugby altamente efectivo sobre el final, otro de los candidatos al título se cruza en el camino de Atlético del Rosario (6º, 20 puntos) en la décima fecha del Top 14 de la Urba: Newman (3º, 35 puntos). El encuentro, que pinta para ser un partidazo, comenzará 15.30, se disputará en Benavídez y será dirigido por Simón Larrubia.

Atlético del Rosario arrancó el año con intermitencias y hoy por hoy está ante la necesidad de confirmar dónde peleará en este torneo. La victoria ante el SIC podría ser un punto de partida que tendrá que confirmar en su visita al Cardenal, el último campeón, nada menos. En la previa, el try de Nicolás Casals y la conversión de Manuel Nogues para bajar el telón de una remontada inolvidable sirven para confirmar que con Plaza nunca se sabe.

En cuanto a los antecedentes, es un duelo equilibrado a partir del año 1997. Desde entonces ambos clubes obtuvieron 15 triunfos cada uno y un empate en 1998, en 28 tantos. En Benavídez hubo goleada del Bordó el año pasado, por 45-17. Plaza no le gana a Newman como visitante desde el año 2011, cuando lo hizo por 16-11.

La formación del equipo del pasaje Gould sufrirá dos cambios con respecto al equipo que venció al zanjero. Son los ingresos de Felipe Rubio en lugar de Ezequiel Reyes y de Matías Malanos por Ramiro Rubio.

En consecuencia Atlético del Rosario alistará este sábado a la tarde a Felipe Rubio, Matías Malanos y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Santiago Vitola, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

Newman, a su vez, lo hará con Miguel Prince, Beltrán Salese y Manuel Lozano; Francisco Lascombes y Pablo Fortín; Mateo Montoya, Joaquín de la Vega y Rodrigo Díaz de Vivar; Lucas Nava y Gonzalo Gutiérrez Taboada; Justo Ortíz Basualdo, Benjamín Lanfranco, Cruz Ulloa y Franco Longinotti; Carlos Menéndez.

El resto

En tanto Hindú, el líder, recibirá a Los Matreros, partido que será dirigido por Cortes; y Belgrano a CASI, que lo arbitrará Rossi. De Achaval será el juez del partido entre SIC v. Los Tilos; Bertazza hará lo propio en Alumni v. Regatas y Solda estará en Champagnat v. La Plata. Por último, Buenos Aires vs CUBA tendrá de referee a Jauri Rivero.