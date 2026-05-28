El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 29 de mayo en Rosario una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 19º y la mínima subiendo hasta los 12º.
La temperatura máxima llegaría a los 19º y la mínima subiría hasta los 12º
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 29 de mayo en Rosario una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 19º y la mínima subiendo hasta los 12º.
El viernes arranca con vientos moderados del noreste, un registro de 13º y cielo nublado cambiando a mayormente nublado por la mañana, ya con los termómetros marcando 12º. Para la tarde se espera que siga mayormente nublado, con una máxima de 18º bajando a 15º en la noche.
El sábado tendría neblinas matinales, con cielo parcialmente nublado desde la tarde y temperaturas entre 18º y 9º.
Para el domingo se anuncia cielo parcialmente nublado, con 18º de máxima y 9º de mínima.
El lunes estaría mayormente nublado, con la máxima bajando a 16º y la mínima mostrando un leve aumento hasta los 10º.
El martes y el miércoles tienen prácticamente el mismo pronóstico: 15º de máxima, 9º de mínima y cielo nublado.