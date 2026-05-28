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El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

La temperatura máxima llegaría a los 19º y la mínima subiría hasta los 12º

28 de mayo 2026 · 23:00hs
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El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 29 de mayo en Rosario una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 19º y la mínima subiendo hasta los 12º.

El viernes arranca con vientos moderados del noreste, un registro de 13º y cielo nublado cambiando a mayormente nublado por la mañana, ya con los termómetros marcando 12º. Para la tarde se espera que siga mayormente nublado, con una máxima de 18º bajando a 15º en la noche.

El sábado tendría neblinas matinales, con cielo parcialmente nublado desde la tarde y temperaturas entre 18º y 9º.

Para el domingo se anuncia cielo parcialmente nublado, con 18º de máxima y 9º de mínima.

El lunes estaría mayormente nublado, con la máxima bajando a 16º y la mínima mostrando un leve aumento hasta los 10º.

El martes y el miércoles tienen prácticamente el mismo pronóstico: 15º de máxima, 9º de mínima y cielo nublado.

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