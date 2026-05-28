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Murió en un choque con Gendarmería: compactaron su moto y su padre denuncia que buscan archivar la causa

Manuela Olmos murió tras el siniestro ocurrido en barrio Ludueña, en el que su hija de 7 años resultó gravemente herida. La pericia no pudo determinar cómo fue el impacto y la moto fue destruida antes de que se conociera el informe técnico.

Claudio Berón

Por Claudio Berón

28 de mayo 2026 · 17:20hs
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Eugenio y Marta

Eugenio y Marta, padres de Manuela; esperan confiados que la causa continúe

Hace casi un año y medio que Eugenio Fernández, padre de Manuela Olmos, intenta saber qué ocurrió el martes 7 de enero de 2025 en la esquina de Casilda y Liniers, en barrio Ludueña. Ese día, su hija circulaba en moto junto a su niña de 7 años cuando protagonizó un siniestro vial con un móvil de Gendarmería. Manuela murió poco después y la menor resultó gravemente herida. Desde entonces, Fernández asegura que debió enfrentar demoras, respuestas insuficientes y una investigación que todavía no pudo establecer con claridad cómo se produjo el choque ni quién tuvo responsabilidad.

La mecánica del siniestro continúa sin esclarecerse. Una de las hipótesis sostiene que la moto en la que viajaban Manuela y su hija impactó contra el patrullero; la otra plantea que fue el móvil de Gendarmería el que las embistió. Las pericias realizadas sobre ambos vehículos, según relató Fernández, no fueron concluyentes. A esa incertidumbre se sumó un hecho que lo indignó: la moto de su hija fue compactada en enero pasado, mientras la causa aún no había determinado cómo ocurrió el episodio.

Manuela falleció poco después del impacto en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Su hija debió ser operada de la cadera y atravesó una larga recuperación, que incluyó un período en silla de ruedas. El gendarme involucrado, de 21 años al momento del siniestro fue trasladado al sur del país. “Lo llamé varias veces para hablar y que me cuente qué pasó, pero nunca me atendió”, sostuvo el padre de Manuela.

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Testigos del siniestro vial

Unos testigos ocasionales les dijeron a Eugenio y a su mujer, Marta, en ese momento que a su hija "la atropellaron y el auto lo manejaba un gendarme. Iba sin sirena y ni tocó bocina". Eugenio se indigna " Yo vivo en Mendoza al 9000 y cuando me llamaron mis hijos para decirme del accidente fui hasta Ludueña y a la cancha de Tiro Federal, donde sé que se juntan los jefes de Gendarmería. Ahí me dijeron que el gendarme que manejaba el auto estaba detenido en la 14ª, pero tenía que estar en la 12ª. Ahí empezaron las cosas raras, quieren tapar todo", dijo Eugenio en su momento con una mezcla de angustia y bronca.

El 16 de abril de este años recibió una nota firmada por una fiscal como notificación de "restitución de rodado". Y le dijo a su hijo Ricardo que debían ir hasta el corralón policial de bienes judicializados, en Francia al 4400. Supusieron que la moto no iba a arrancar y contrataron un flete. Al llegar, un empleado les dijo que la moto había sido compactada, pero no les dio ningún recibo ni formulario ni nada que acreditara la compactación. A mano y con birome el empleado escribió en un papel la fecha de ingreso y el de compactación -febrero- de la moto, les explicó que fue una orden de Gobierno y recomendó que averiguaran datos en la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

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El padre de Manuela presentó testigos para que se aclare la situación y una grabación de imágenes de un celular que muestra quién manejaba el móvil. "Nos quieren hacer creer que mi hija se llevó el auto por delante y no fue así; la chocó", comentó. Ningún oficial ni representante de Gendarmería lo llamó a lo largo de estos largos meses para explicarle lo sucedido.

Las pericias del accidente

La causa siguió y Eugenio acumuló papeles con membrete y promesas. Finalmente, bajo el número 030/2026 le entregaron una pericia forense en la que se lee en algunos párrafos: "No es posible adjudicar fehacientemente el carácter de embestido o embistente a uno u otro vehículo ya que ambos concurren al impacto con el ángulo frontal izquierdo", lejos del lenguaje técnico la conclusión es sencilla, no se sabe si la moto chocó al auto o el auto a la moto.

eugenio

En otro párrafo se especifica que al momento del impacto nada interfería la visual ni ningún factor externo pudo propiciar el choque y en otro aclara que se verifica que la moto se desplazaba por Liniers y al encontrase a diez metros de Casilda frena y deja una huella de 2,2 metros. Después de analizar la cinta asfáltica concluyen que "el auto continúa su trayectoria por Casilda y se detiene a 27 metros del lugar donde se produce el impacto". El informe está fechado y firmado el 1 de abril y la moto fue compactada a mediados de febrero. Si hiciera falta una segunda pericia ahora sería imposible.

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Los hijos de Manuela son cuatro y van de 1 año a los 16. "Somos gente humilde, de trabajo. Los chicos están con su padre, que hace changas de todo tipo y entre todos la vamos peleando. La fiscal me dijo que la causa se iba a archivar y que le firmara un legajo o algo así, como que acepto que la archiven, no entendí mucho. Yo le dije que no le firmaba nada y ahora espero a ver que hago. Quiero que se sepa la verdad y que va a pasar con mis cuatro nietos, Quiero hacer un juicio que sé que va a llevar tiempo y quiero que los chicos sepan realmente que pasó con su madre", se esperanzó Eugenio.

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