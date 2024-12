Prisión preventiva por dos años para la banda del "Frentudo" Fernández, un narco de la zona de Parque Casas

Leer más. Detienen a "Frentudo" y a otras seis personas en un operativo por narcomenudeo en el barrio Parque Casas

Este grupo de personas, según la imputación "cuenta con información reservada que personas no identificadas a la fecha que les proporcionó datos sobre el avance de medidas judiciales y allanamientos con anticipación a su diligenciamiento, que le permitieron descartar, esconder, u ocultar los estupefacientes, el dinero, celulares y demás elementos que utilizan para desarrollar su actividad ilícita".

De esta manera los fiscales pusieron el punto sobre los datos de la banda y la posible conexión con policías, ya que en un mensaje encontrado en el celular de Suyai le expresó a un familiar que iban a "allanar el mini".

Atentado en la parroquia del padre Ignacio

En tanto, se situaron las sospechas de un atentado que "soldaditos" del Frentudo habrían realizado el 30 de noviembre pasado. Una bomba molotov explotó el 30 en el ingreso de la iglesia Natividad del Señor de barrio Rucci y fue dejado un cartel que expresaba: "Liberen a Frentudo" firmado por; Axel, Iván, Milton, Lauti y Franco, y "la mafia".

Al momento de tomar la palabra en la audiencia Frentudo Fernández dijo al juez Gonzalo Fernández Bossi que :“Jamás en mi vida daría semejante orden: te agrava la situación. Yo no tiro tiros, no me gustan las armas ni mando a matar; me hicieron mil allanamientos y nunca encontraron un arma”, aseguró.

Por otro lado los fiscales Socca y Artacho solicitaron el derribo de dos propiedades, una en Superí al 1963 y otra en un pasillo de Superí al 1940, por considerar. por medio de la prueba relevada, que allí se vendían estupefacientes.

En el caso de Sandra Verónica A. le atribuyeron que junto a Cristian "Culón" M., con pedido de captura, comercializó estupefacientes al menudeo, la cual está "destinada, primordialmente, a ejecutar en la zona , incluyéndose entre los mismos la recepción, almacenamiento, fraccionamiento y comercialización de material estupefaciente; y pesarlo y fraccionarlo en su domicilio”. A Daniel José Oscar A., haber tenido con fines de comercialización, la cantidad de 71.6 gramos de Marihuana, en el interior de un Freezer congelador que se encontraba en el living de su casa.

En tanto a Cristóbal S. le atribuyen la comercialización de cocaína al menudeo, más precisamente con la mecánica “tipo delivery a domicilio” a distintos barrios de Rosario, y a través la aplicación de whatsapp a sus contactos (mediante las líneas telefónicas y el nombre de usuario “Tamo activo”, las cuales se encontraban registradas a su nombre. Los mensajes eran del tipo "gente a partir de mañana estaremos llegando a los alrededores trabajando zona centro, oeste, pichincha arroyito, baigorria, ya que disponemos de moto para llegar a ustedes, donde sea, con la mejor calidad. la mejor del condado”.

Luego de la audiencia, que se prolongó por más de cuatro horas, el juez Gonzalo Fernández Bussy dio por concluida la audiencia y resolvió dar a los imputados prisión preventiva por el plazo de ley, dos años, con excepción de Suyai Abril R. quien permanecerá dado su estado de gravidez en prisión domiciliaria.∏