Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Fue en el marco de tres allanamientos realizados en el barrio 7 de Septiembre, Ybarlucea y Roldán, por una investigación iniciada hace meses

Las armas fueron halladas en el marco de tres allanamientos en el barrio 7 de Septiembre, en Ybarlucea y Roldán, donde se encontraron los tachos enterrados con el armamento de última generación

Tres personas fueron detenidas en el marco de varios allanamientos en los cuales la nota más saliente fue el hallazgo de gran cantidad de armas de alto poder de fuego escondidas en barriles enterrados en un lote de Roldán .

El hallazgo se dio en el marco de tres allanamientos vinculados entre sí y realizados en Rosario, Ybarlucea y Roldán por personal policial de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en el marco de una investigación de la Fiscalía Regional 2 que data de varios meses .

El primero de los procedimientos tuvo lugar el lunes a la tarde, sobre las 17, en un departamento del barrio 7 de Septiembre . El jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti, reveló que en la requisa se secuestraron varios teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares .

En tanto, los otros dos allanamientos tuvieron lugar el martes a la mañana en Ybarlucea y Roldán, donde se hallaron armas de gran calibre ocultas bajo tierra. Según confió Bertolotti, los investigadores tenían indicios de que uno de los lugares allanados podrían estar siendo utilizados por bandas criminales para el resguardo de armas.

“Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicó el titular de la Ciope respecto del procedimiento en el que los efectivos encontraron barriles enterrados que contenían distintas armas de fuego, modalidad ya detectada en otros operativos vinculados a organizaciones criminales.

“Hemos encontrado en distintos allanamientos tachos enterrados. Evidentemente, las organizaciones criminales están utilizando esta metodología para ocultar armas, droga o dinero”, dijo el funcionario policial.

Arsenal

Si bien no se dio a conoce el inventario total de lo encontrado, voceros del Ministerio de Seguridad revelaron que se encontraron pistolas 9 milímetros y calibre 40 de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación. También se incautaron dos fusiles calibre 5.56 y 223 de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas.

Según Bertolotti, el armamento hallado “es de alto poder de fuego y poco habitual en este tipo de procedimientos”.

El fiscal regional Matías Merlo también se refirió al hallazgo y valoró la coordinación de distintas áreas del Estado en esta investigación. En ese marco indicó que las armas estarían vinculadas a diferentes banda actualmente investigadas por el MPA. “Lo importante del hallazgo es que logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”, subrayó.

En ese contexto el fiscal de Violencia Altamente Lesiva Patricio Saldutti confirmó la detención de tres personas cuyas identidades no fueron reveladas. Y agregó que se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

En ese marco dijo que la investigación continúa en busca de determinar el origen del armamento y establecer cómo llegó al predio donde se encontró. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, concluyó.