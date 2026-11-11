Con la participación de "Sabores de Santa Fe", el Emprende San Martín tuvo una jornada multitudinaria Una nueva edición de la feria regional de artesanos y emprendedores atrajo a visitantes de toda la región del departamento San Martín 11 de noviembre 2026 · 14:59hs

Uno de los atractivos especiales fue la participación de "Sabores de Santa Fe", que llegó con su programa para poner en valor la producción gastronómica local.

La ciudad de San Jorge fue escenario, el domingo 8 de noviembre, de una nueva edición de la feria Emprende San Martín. Una multitud acompañó la propuesta, que reunió a más de 160 feriantes y emprendedores, con música en vivo y un importante patio gastronómico.

El senador departamental Esteban Motta, impulsor del programa de promoción y capacitación de pequeños emprendedores y artesanos, recorrió el predio junto al intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, y destacó la respuesta de la comunidad. «Estamos muy contentos por el evento, mucha gente nos apoyó y nos respaldó. El Emprende se consolida día a día y la red de artistas que tenemos es muy rica y le da un plus a cada evento», expresó.

Sabores, música y emprendedores El escenario tuvo como protagonistas a las bandas locales Chettos Mal, Rock & Folk y Somos Tierra, que le pusieron música a una jornada que convocó a familias y visitantes de distintas localidades del departamento.

Uno de los atractivos especiales fue la participación de "Sabores de Santa Fe", que llegó con su programa para poner en valor la producción gastronómica local. Dos chefs prepararon una gran variedad de pizzas que luego fueron compartidas con el público, sumando una experiencia diferente al encuentro.