Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96 "una alternativa real a la abandonada RN 33"

El inicio de la pavimentación de la nueva ruta provincial 96 en el departamento General López fue celebrado por la senadora provincial, Leticia Di Gregorio, quien puso en valor la obra vial que se construye desde cero y que representará una conexión estratégica para el sur santafesino. El proyecto es ejecutado por el gobierno de Santa Fe bajo la conducción del gobernador, Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Di Gregorio destacó que la obra “no consiste en repavimentar ni mejorar una traza existente, sino en crear una nueva ruta provincial que conecte Miguel Torres con Venado Tuerto , y que además ofrecerá una alternativa real a la ruta nacional 33 ”. En ese sentido, la legisladora remarcó que la RN 33 se encuentra “hace años en condiciones de intransitabilidad y hoy la provincia asume ese problema y plantea una solución concreta”.

Actualmente en la primera etapa —entre Miguel Torres y Chovet— se encuentra en ejecución el asfalto. Paralelamente, se realizó la apertura de sobres de la licitación para los tramos 2 y 3 , que completarán la traza desde Chovet hasta la circunvalación de Venado Tuerto.

El diseño integral contempla 38,8 kilómetros de nueva ruta con calzada asfaltada de 7,30 metros , banquinas pavimentadas, señalización, iluminación LED, nuevas rotondas y un puente ferroviario . Además, suma desvíos operativos, traslado de fibra óptica, alteo de líneas eléctricas, construcción de alcantarillas transversales, mensuras y adecuación de alambrados y tranqueras.

Impacto provincial

Para Di Gregorio se trata de una decisión estatal de impacto regional: “Esta ruta permitirá que miles de santafesinos del sur puedan viajar de manera segura, evitando la ruta 33, y conectando por la 96 hasta la 14 para llegar a Rosario sin atravesar un corredor hoy saturado y peligroso”. También ponderó el trabajo técnico de la Dirección Provincial de Vialidad y el rol del equipo de Obras Públicas.

La senadora consideró que “lo más importante es que el Estado provincial está resolviendo un problema que no creamos, pero que afecta la vida cotidiana del interior”, para insistir con que “los vecinos del sur merecen rutas seguras para producir, viajar y vivir”, completó Leticia Di Gregorio.

