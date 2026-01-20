Avanza la construcción de 165 viviendas en localidades de sur santafesino

Son planes habitacionales que se ejecutan en el departamento General López. Ya hay unas 140 casas en obras y se sumarán otras 25 que se licitarán para Rufino

A ritmo sostenido avanza la construcción de más de un centenar de viviendas en diferentes localidades del departamento General López , en el sur de la provincia. Actualmente se ejecutan los trabajos para 140 unidades habitacionales a las que se sumarán otras 25 que próximamente se licitarán en la ciudad de Rufino.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó el crecimiento habitacional en esta región provincial e indicó que “el paquete forma parte de la política que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico”.

Con datos oficiales, la legisladora precisó que en Villa Cañás se construyen 45 viviendas con un avance del 90,77% , en Venado Tuerto 52 con el 18,86% , en Christophersen 10 con el 60,41% , en Chapuy siete con el 34,56% , en Elortondo nueve con el 70,83% , en Amenábar cuatro con el 35,36% , en Sancti Spíritu ocho con el 62,38% y en Aarón Castellanos cinco con el 3,50% . La senadora planteó que “son 140 viviendas que están avanzando, cada una con su ritmo y certificación”.

En paralelo, confirmó que la provincia prepara la licitación para 25 viviendas en Rufino , lo que eleva el total a 165 unidades entre obras vigentes y a iniciar en el territorio.

Di Gregorio también remarcó la decisión del gobierno de Santa Fe de finalizar conjuntos habitacionales que habían quedado inconclusos desde programas nacionales anteriores.

Otros planes en el sur santafesino

En Firmat se completan 55 viviendas que estaban paralizadas desde hacía años y que hoy están próximas a entregarse, lo que para la senadora “muestra la importancia de que la provincia tome el control de estos proyectos para que las familias puedan acceder a su casa”.

Di Gregorio, afirmó que la construcción de viviendas “no sólo resuelve una necesidad concreta de cientos de familias, sino que ordena el territorio, impulsa empleo y fortalece el arraigo en los pueblos y ciudades del interior”.

Finalmente, resaltó que el despliegue de obras que impulsa el gobierno provincial “muestra que cuando la provincia asume la gestión, los proyectos avanzan, se certifican y se entregan”, y concluyó que ese ritmo “ya se ve en el sur santafesino”.

